A MÁV-csoport új buszait Győrben és Mosonmagyaróváron gyártják

Az új járművek közül 269 darab még az idén forgalomba állhat, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. A szerződés aláírására azt követően került sor, hogy az idei főszezonban már megérkezett és szolgálatba is állt 131 új Credobus a VOLÁN járatain. Mindezzel teljesül az év elején megfogalmazott 10 miniszteri vállalásból az a pont is, amely 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott –írja közleményében a MÁV-csoport.

MÁV-csoport VOLÁN-flotta: Dr. Kormányos László, és Dr. Krankovics István, a megállapodás aláírásakor.

Forrás: MÁV

MÁV-csoport VOLÁN-flotta: legnagyobb és legfiatalabb Közép-Európában

A két beszerzéssel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája válik Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottájává, az állomány kétharmadát ráadásul hazai gyártású járművek adják, így a flottafejlesztés hozzájárul a magyar munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez is.

Ahogy az a MÁV- csoport közleményében olvasható: az idén nyáron – elsősorban a Balaton térségében – forgalomba állt 131 darab új autóbusz után a nemrég lezárult közbeszerzési eljárásnak köszönhetően további 869 darab korszerű, Credobus Econell 12 Next típusú jármű fiatalíthatja a MÁV-csoport autóbuszállományát 2027-ig. A nagyságrendileg 75 milliárd forint értékű közbeszerzési eljárás során az egyetlen érvényes ajánlatot a Kravtex Kereskedelmi Kft. nyújtotta be, így ezúttal is Kravtex gyártmányú, Credobus Econell 12 Next típusú járművek érkezhetnek a MÁV-csoporthoz.

Az ütemezés szerint az első 269 darab jármű még idén forgalomba állhat, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható, illetve a kapcsolódó szakmai oktatás, valamint a diagnosztikai eszközök beszerzése is biztosított.

Dr. Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója a szerződés aláírása után elmondta: „A jelenlegi beszerzés keretében érkező, alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású, korszerű flotta az ország teljes területén emeli a szolgáltatás színvonalát. A 2025 és 2027 között várhatóan forgalomba álló, összesen 1000 darab új jármű nemcsak a közúti közlekedési szolgáltatások színvonalát emeli, hanem érdemben hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez is. Az új flotta bevezetésével jelentősen mérséklődik a kibocsátott károsanyagok mennyisége, ami fontos lépés a fenntartható közúti közlekedés irányába. A beszerzéseknek köszönhetően a buszállomány átlagéletkora a regionális és országos járatok tekintetében 2027 végére 9,5 évre csökkenhet, illetve ami talán még ennél is fontosabb utasaink számára, hogy a jelzett szegmensben kizárólag klímás autóbuszokat fogunk közlekedtetni.”

Alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású, korszerű flotta

A buszállomány átlagéletkora csökkenhet

A MÁV-csoport új buszait Mosonmagyaróváron és Győrben gyártják

Dr. Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: „a Kravtex-Kühne Csoport 25 év alatt az alapoktól építette újra a magyar buszgyártást és ma már európai összevetésben is jelentős gyártókapacitással rendelkezik. Ennek köszönhetően kevesebb mint 3 év alatt 1.000 új busz átadását tudjuk teljesíteni. Azzal, hogy a MÁV-csoport új buszait Mosonmagyaróváron és Győrben gyártjuk, több tíz milliárd forint értékű importot váltunk ki, miközben 500 magyar munkahelyet őrzünk meg és több mint 100 hazai beszállítónak adunk munkát. A Credobus-ok csúcskategóriájú magyar termékek – kedvező vételárral. Ráadásul az alacsony tömegű buszok mindegyike akár 2 millió forint értékű üzemanyagot is megtakaríthat évente, hozzájárulva a MÁV-csoport gazdaságos működéséhez. Büszkék vagyunk, hogy a beszerzéssel 2027 végére a jelenlegi 45-ről közel 60%-ra nőhet a magyar Credobus-ok aránya a VOLÁN-flottában.”

A járművek megfelelnek a legmodernebb műszaki elvárásoknak: növelt teljesítményű, Euro 6-os dízelmotorral, újgenerációs automata sebességváltóval, két utasajtóval, fűtő- és hűtő klímaberendezéssel, valamint utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszerrel felszereltek. Emellett automatikus tűzelfojtó berendezéssel, fedélzeti wifi-vel és USB csatlakozó aljzatokkal is rendelkeznek. Az egy járművel szállítható személyek száma 93 fő, valamint minden busz kerekesszékes utas szállítására is alkalmas.

A MÁV-csoport 2018 óta már 2500 darab autóbusszal fiatalította a flottáját, az állomány több mint 40 százaléka megújult. A mostani, nagyszabású, példátlan volumenű fejlesztés jelentősen hozzájárul a közösségi közlekedés színvonalának és fenntarthatóságának további javításához, valamint a magyar járműipar megerősítéséhez is, hiszen a 869 darabos beszerzést követően – a keretmennyiségből a teljes mennyiség lehívását feltételezve – az 5.800 darabos VOLÁN-flotta 60%-a hazai gyártású lesz.