Inváziós rák a Fertő-tóban – megjelent a márványrák

Az inváziós fajok sokszor észrevétlenül, máskor az emberi tevékenység következtében kerülnek új élőhelyekre, ahol komoly ökológiai problémákat okozhatnak. A márványrákot német akvaristák tenyésztették ki. Különlegessége, hogy szűznemzéssel szaporodik, minden egyes egyed képes utódokat létrehozni hím nélkül. Ez rendkívül gyors állománynövekedést tesz lehetővé, ami miatt az egyik legveszélyesebb inváziós rákfajnak számít.

A márványrák 2025 tavaszán jelent meg a Fertő-tóban Magyarországon. Fotó: Fertő-Hanság Nemzeti Park- Bányai Zsombor

Márványrák a Fertőben

Hazánkban az első észlelés óta több termálvízű, városi és természetes élőhelyen is megjelent, és kutatások igazolták, hogy a hideg hónapokban sem pusztul el, sőt, télen is aktív marad.

A Fertő-tó új lakója

Osztrák kutatók jelezték először 2023 nyarán, hogy a Fertő-tó osztrák oldalán is megjelent a faj, ahol rövid idő alatt tömegesen elszaporodott. 2025 tavaszán a Fertő magyar oldalán, Fertőrákos közelében is sikerült több felnőtt példányt kimutatni a Magyar Haltani Társaság és a Fertő-Hanság Nemzeti Park szakembereinek közös vizsgálata során. A mintavétel során nemcsak márványrákok, hanem más idegenhonos halfajok, például naphal és tarka géb is előkerült.

A mintavétel során más idegenhonos halfajok is előkerültek.Fotó: Fertő-Hanság Nemzeti Park- Bányai Zsombor

Ez az eredmény egyértelmű bizonyíték arra, hogy a márványrák nem csupán az ember által erősen befolyásolt környezetben képes megtelepedni, hanem természetközeli vizes élőhelyeken is. A Fertő-tó vízrendszerében való további terjedése veszélyt jelenthet a tó ökológiai egyensúlyára, a partfalakra, sőt, a vízelvezető rendszerekre is.

Miért aggasztó megjelenése?

A márványrák nemcsak az őshonos fajokkal versenyez az élőhelyekért és a táplálékért, hanem kórokozókat is terjeszthet. Legnagyobb veszélye a rákpestis hordozásában rejlik: ez a kórokozó a Kárpát-medencében élő őshonos folyami rák (Astacus astacus) populációit is megtámadhatja, akár teljes állományokat kipusztítva.

A Fertő-tóban kimutatott példányok tehát nemcsak egy újabb inváziós faj jelenlétét jelzik, hanem komoly természetvédelmi kockázatra is figyelmeztetnek.

A Magyar Haltani Társaság kutatásai és terepi vizsgálatai kulcsszerepet játszanak abban, hogy időben észleljük és nyomon kövessük az inváziós fajok terjedését. A társaság célja a Kárpát-medence természetes vizeinek hal- és rákfaunájának megóvása, valamint a lakosság tájékoztatása ezekről a kihívásokról.

Az eredeti cikk a Magyar Haltani Társaság weboldalán olvasható, ahol további részletek is elérhetők.