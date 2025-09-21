A Márti Borozóra Márti „bácsival” emlékeztünk – Megtalálod magad a képeken?

Milyen ikonikus vendéglátóhelyek működtek Mosonmagyaróváron? Tettem fel a napokban a kérdést a közösségi oldalamon… Nagyon sokan írtak, javasoltak helyeket, és sokan jelezték: Köpcsényi László milyen jó összefoglalót írt azokról a régi szép időkről, amikor minden napra jutott egy hely, ahol a fiatalok bulizhattak, szórakozhattak. A képzeletbeli TOP-lista élén a Márti Borozó végzett, ezért ezzel a vendéglátóhellyel indítjuk sorozatunkat. A visszaemlékezésben pedig Köpcsényi László segített, és természetesen nem hagyhattuk ki, hogy meg ne keressük az egykori üzemeltetőt, Bolla Gyulát sem.

A Márti Borozó sokak kedvelt vendéglátóhelye volt.

Fotó: Köpcsényi László

Márti volt az origó

– Hogy vendéglátóhely-füzérünket miért egy első ránézésre teljesen átlagos kiskocsmával kezdjük? Egyszerű. A Márti volt az origó, a találkahely, a kilövőállomás, a startvonal. Nagyon sok társaság volt Mosonmagyaróváron, minden nagyobb társaságnak más volt a kiindulópont. Voltak még Vén diákosok, monarchiások, bágerosok, dobososok, Vén diófások, remetések és még rengeteg máshonnan az éjjelbe rajtoló mókuscsapat. Valamint mi, a mártisok – kezdte László, aki örömmel vállalta a visszaemlékezést.

Mint elmondta, nehéz visszaemlékezni, hogyan kerültek először oda.

„Akkoriban pár gimis társam már ellátogatott oda hétvégente, legendákat már sokat hallottunk, a szirmaink is kinyíltak már, így betértünk. A kívülről egy barna fémkapuval takart helyre belépve pedig mintha Narniába csöppentünk volna. Az amúgy teljesen átlagos kerthelységet, a teljesen átlagos benti, teljesen átlagos barna lambériával burkolt helyiségeket mindenféle fura népek lakták és varázsolták színessé. Színes hajú punkok, hosszú hajú metálosok, tüsihajú diszkósok, bőgatyás rapperek és szintén rengeteg mezei, átlagos figura. Mint jómagam. Fiúk és lányok. Sokan, de még annál is többen. Beszélgettek, iszogattak és nevettek.

Időbe telt beilleszkedni, még akkor is, ha a mártisok egy jó részét már ismertem korábbról is. De ez egy ilyen dolog. Ennek egy csodálatos példája Gyuszi és Kati megismerése is, akik a helyet vitték. Egy konkrét evolúciója volt annak, hogy mikor egy új „kis mártis” megjelent, akkor Márti bácsinak és Márti néninek szólította őket, hiszen a Márti borozóban voltunk. Aztán ahogy telt az idő, megtudtuk a nevüket, és eldördült az első Gyula bácsi és Kati néni. Majd mikor beleforrtál ebbe a pezsgésbe, és elérted azt a megtisztelő szintet, eljött a pillanat, mikor Gyuszi azt mondta, „Igyuk meg a pertut”! És megittuk. Akkor már Gyuszival és Katival.

Mártisok lettünk. A péntek és szombati napon innen indultunk, akárhova is mentünk, vagy akárhonnan is jöttünk. Hétköznap is gyakran feltűntünk egy-egy snapszer partira, vagy suli utáni beszélgetésre, mielőtt hazamentünk leckét írni.

A hétvégék általában 15-16 óra körül kezdődtek a Mártiban. Hiszen 21-22 körülre haza kellett érnünk, és mivel mobiltelefonunk nem volt, késés esetén a szüleink tudták hol keressenek minket. És az minden volt, csak felemelő nem, mikor édesapa beveretett Mártiba és megkérdezte, ismerem-e az órát. Természetesen később, húszas éveinkben már nem volt ilyen megkötés, és így már elég volt 18 körül landolni a söntésnél, hogy aztán másnap reggelig dorbézoljunk.” – fogalmazott az egykori törzsvendég.

Hogy mivel telt az idő a Mártiban?