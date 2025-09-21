14 perce
A Márti Borozóra Márti „bácsival” emlékeztünk – Megtalálod magad a képeken?
A Márti borozó ikonikus hely volt a kétezres évek elején. Az egykori vendéglátóhelyre, korábbi üzemeltetőjével, Bolla Gyulával, a mindenki Márti „bácsijával” és Köpcsényi László törzsvendéggel emlékeztünk vissza.
Milyen ikonikus vendéglátóhelyek működtek Mosonmagyaróváron? Tettem fel a napokban a kérdést a közösségi oldalamon… Nagyon sokan írtak, javasoltak helyeket, és sokan jelezték: Köpcsényi László milyen jó összefoglalót írt azokról a régi szép időkről, amikor minden napra jutott egy hely, ahol a fiatalok bulizhattak, szórakozhattak. A képzeletbeli TOP-lista élén a Márti Borozó végzett, ezért ezzel a vendéglátóhellyel indítjuk sorozatunkat. A visszaemlékezésben pedig Köpcsényi László segített, és természetesen nem hagyhattuk ki, hogy meg ne keressük az egykori üzemeltetőt, Bolla Gyulát sem.
Márti volt az origó
– Hogy vendéglátóhely-füzérünket miért egy első ránézésre teljesen átlagos kiskocsmával kezdjük? Egyszerű. A Márti volt az origó, a találkahely, a kilövőállomás, a startvonal. Nagyon sok társaság volt Mosonmagyaróváron, minden nagyobb társaságnak más volt a kiindulópont. Voltak még Vén diákosok, monarchiások, bágerosok, dobososok, Vén diófások, remetések és még rengeteg máshonnan az éjjelbe rajtoló mókuscsapat. Valamint mi, a mártisok – kezdte László, aki örömmel vállalta a visszaemlékezést.
Mint elmondta, nehéz visszaemlékezni, hogyan kerültek először oda.
„Akkoriban pár gimis társam már ellátogatott oda hétvégente, legendákat már sokat hallottunk, a szirmaink is kinyíltak már, így betértünk. A kívülről egy barna fémkapuval takart helyre belépve pedig mintha Narniába csöppentünk volna. Az amúgy teljesen átlagos kerthelységet, a teljesen átlagos benti, teljesen átlagos barna lambériával burkolt helyiségeket mindenféle fura népek lakták és varázsolták színessé. Színes hajú punkok, hosszú hajú metálosok, tüsihajú diszkósok, bőgatyás rapperek és szintén rengeteg mezei, átlagos figura. Mint jómagam. Fiúk és lányok. Sokan, de még annál is többen. Beszélgettek, iszogattak és nevettek.
Időbe telt beilleszkedni, még akkor is, ha a mártisok egy jó részét már ismertem korábbról is. De ez egy ilyen dolog. Ennek egy csodálatos példája Gyuszi és Kati megismerése is, akik a helyet vitték. Egy konkrét evolúciója volt annak, hogy mikor egy új „kis mártis” megjelent, akkor Márti bácsinak és Márti néninek szólította őket, hiszen a Márti borozóban voltunk. Aztán ahogy telt az idő, megtudtuk a nevüket, és eldördült az első Gyula bácsi és Kati néni. Majd mikor beleforrtál ebbe a pezsgésbe, és elérted azt a megtisztelő szintet, eljött a pillanat, mikor Gyuszi azt mondta, „Igyuk meg a pertut”! És megittuk. Akkor már Gyuszival és Katival.
- Mártisok lettünk. A péntek és szombati napon innen indultunk, akárhova is mentünk, vagy akárhonnan is jöttünk. Hétköznap is gyakran feltűntünk egy-egy snapszer partira, vagy suli utáni beszélgetésre, mielőtt hazamentünk leckét írni.
- A hétvégék általában 15-16 óra körül kezdődtek a Mártiban. Hiszen 21-22 körülre haza kellett érnünk, és mivel mobiltelefonunk nem volt, késés esetén a szüleink tudták hol keressenek minket. És az minden volt, csak felemelő nem, mikor édesapa beveretett Mártiba és megkérdezte, ismerem-e az órát. Természetesen később, húszas éveinkben már nem volt ilyen megkötés, és így már elég volt 18 körül landolni a söntésnél, hogy aztán másnap reggelig dorbézoljunk.” – fogalmazott az egykori törzsvendég.
Hogy mivel telt az idő a Mártiban?
– Beszélgettünk komoly témákról, az élet értelméről, a világ dolgairól. Közben eltűnt az asztalról pár kancsó fröccs, pár szál „barna szofi”, és egy-két Hubi. Jött a nevetés, viccek, néztük a csajokat. Volt, akit megszólítottunk, volt, akit nem mertünk. Volt, akit mertünk, de nem kellett volna, olyan is volt, hogy nem mertük, ezért ő szólított meg minket. A háttérben pedig pörgött a gyümis gép és ment a TV-ben a zenecsatorna. Jó volt. Idővel pedig kialakult egy olyan jó közösség, hogy a mai napig - így több, mint 20 év távlatából is - összeköszönünk az utcán. Nem egy-ketten, hanem a Márti miatt szerintem legalább 200 ember van a környéken, akivel üdvözöljük néha egymást. Már nem kocsmában, már nem a buszmegállóban, ahova a lányokat kísértük, nem pedig a diszkó utáni, ébredező gyógysör mellett. Találkozunk a gazdaboltban, játszóházban, ovi előtt, vagy az okmányirodában. Felnőttünk, egy világ elmúlt. De azt elmondhatom, hogy nem nyom nélkül. Mindig mártisok maradunk – fejezte be a nosztalgiázást Laci.
A Márti Borozóra Márti „bácsival” és egy törzsvendéggel emlékeztünkFotók: Köpcsényi László
Márti „bácsi” így emlékezik
– Márti néni nyugdíjba ment, így 1999-ben vettem át a vendéglátóhelyet, és működtettem egészen 2010-ig. Akkoriban két korosztály járt oda: nyugdíjasok és a középiskolások, főként kossuthosok, utóbbiak szinte ott nőttek fel. Volt, akit én tanítottam meg köszönni. Péntekenként nem lehetett ott helyet találni – meséli Bolla Gyula, akire akarva akaratlanul ragadt rá a Márti „bácsi” név.
– Eleinte magázódtunk, ittunk egy-egy sört, aztán évek után már tegeződtünk. Sokan tértek be oda lukas órán is – fűzi hozzá a vendéglátós, aki időközben az Itatónál lévő büfét is átvette, és két év után az utóbbit választotta.
A vendéglátós szerint sok helynek a halálát a magas bérleti díjak okozták, okozzák, illetve a jelentősen emelkedő rezsiköltségek.