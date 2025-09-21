szeptember 21., vasárnap

Titkos lakók a városban

2 órája

Manók a szomszédban? Győrben apró ajtók árulkodnak róluk - videó

Vári Tamás, Őrségi művész helyez ki pirinyó ajtókat dunántúli helyszíneken.

Kisalföld.hu

A mosolyogtató street art darabokat alig lehet észrevenni, azonban sokan járnak a felfedezésükre. Íme a győri manóajtók! Szerinted kik lakhatják őket?

Manóajtókat rejtenek Győr utcái.
Manóajtókat rejtenek Győr utcái. Forrás: Kisalföld-archív

Az alábbi videóban látható ajtó Győr egyik gyöngyszeme, ezenkívül más városokban is találkozhatunk velük.

Pontos helyszíneket nem találunk ezekkel kapcsolatban az interneten, így nagyobb lehet az öröm, mikor megtaláljuk - írta TikTok videójában Bianka.

Manóajtók helyszínei:

  • Győr
  • Zalaegerszeg
  • Őrség
  • Veszprém

Sajnos több ajtó is eltűnt már, jelenleg van kettő Zalaegerszegen, kettő Veszprémben és egy Győrben, egy pedig a Vadása-tónál. Őriszentpéteren is van egy kisajtó és az őrimagyarósdi Őrségi 5érzék házak panzióban. Néhányan rendeltek is tőlem már manóajtókat

- mondta Vári Tamás, a manóajtók megálmodója.

A győri manóajtókról szóló videót itt megnézhetitek, Bianka oldalán pedig még több videót is találhattok a témában:

@riegerbiaa 🚪 MANÓAJTÓ | Győr 🚪 Vári Tamás, Őrségi művész, helyez ki pirinyó ajtokat dunántúli helyszíneken. A mosolyogtató street art darabokat alig lehet észrevenni, azonban sokan járnak a felfedezésükre. 🌇 A videóban látható ajtó Győr egyik gyöngyszeme, ezenkívül más városokban is találkozhatunk velük. Pontos helyszíneket nem találunk ezekkel kapcsolatban az interneten, így nagyobb lehet az öröm, mikor megtaláljuk. 📍 Győr 📍 Zalaegerszeg 📍 Őrség 📍 Veszprém (oldalamon találhattok róla már videót) "Sajnos több ajtó is eltűnt már, jelenleg van kettő Zalaegerszegen, kettő Veszprémben és egy Győrben, egy pedig a Vadása-tónál. Őriszentpéteren is van egy kisajtó és az őrimagyarósdi Őrségi 5érzék házak panzióban. Néhányan rendeltek is tőlem már manóajtókat" ~ Vári Tamás /sokszinuvidek.24.hu; 2022.08.10./ 🚪 Veszprémi manóajtóról készült videóm megtalálható az oldalamon! 🤍 Hasonló videókért kövess be! #manoajtok #gyor #hungary #hungarytiktok #veszprem #zalaegerszeg #orseg #miniajto #kobold #koboldlak #fyp #traveltiktok #visithungary #streetart #CapCut ♬ Here Comes the Sun - Relaxing Instrumental Music

 

