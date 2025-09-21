2 órája
Manók a szomszédban? Győrben apró ajtók árulkodnak róluk - videó
Vári Tamás, Őrségi művész helyez ki pirinyó ajtókat dunántúli helyszíneken.
A mosolyogtató street art darabokat alig lehet észrevenni, azonban sokan járnak a felfedezésükre. Íme a győri manóajtók! Szerinted kik lakhatják őket?
Az alábbi videóban látható ajtó Győr egyik gyöngyszeme, ezenkívül más városokban is találkozhatunk velük.
Pontos helyszíneket nem találunk ezekkel kapcsolatban az interneten, így nagyobb lehet az öröm, mikor megtaláljuk - írta TikTok videójában Bianka.
Manóajtók helyszínei:
- Győr
- Zalaegerszeg
- Őrség
- Veszprém
Sajnos több ajtó is eltűnt már, jelenleg van kettő Zalaegerszegen, kettő Veszprémben és egy Győrben, egy pedig a Vadása-tónál. Őriszentpéteren is van egy kisajtó és az őrimagyarósdi Őrségi 5érzék házak panzióban. Néhányan rendeltek is tőlem már manóajtókat
- mondta Vári Tamás, a manóajtók megálmodója.
A győri manóajtókról szóló videót itt megnézhetitek, Bianka oldalán pedig még több videót is találhattok a témában: