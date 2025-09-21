Manók a szomszédban? Győrben apró ajtók árulkodnak róluk - videó

A mosolyogtató street art darabokat alig lehet észrevenni, azonban sokan járnak a felfedezésükre. Íme a győri manóajtók! Szerinted kik lakhatják őket?

Manóajtókat rejtenek Győr utcái. Forrás: Kisalföld-archív

Az alábbi videóban látható ajtó Győr egyik gyöngyszeme, ezenkívül más városokban is találkozhatunk velük.

Pontos helyszíneket nem találunk ezekkel kapcsolatban az interneten, így nagyobb lehet az öröm, mikor megtaláljuk - írta TikTok videójában Bianka.

Manóajtók helyszínei:

Győr

Zalaegerszeg

Őrség

Veszprém

Sajnos több ajtó is eltűnt már, jelenleg van kettő Zalaegerszegen, kettő Veszprémben és egy Győrben, egy pedig a Vadása-tónál. Őriszentpéteren is van egy kisajtó és az őrimagyarósdi Őrségi 5érzék házak panzióban. Néhányan rendeltek is tőlem már manóajtókat

- mondta Vári Tamás, a manóajtók megálmodója.

A győri manóajtókról szóló videót itt megnézhetitek, Bianka oldalán pedig még több videót is találhattok a témában: