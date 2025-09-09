szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

3 órája

Magyarország legszebb birtokának választották a Győr közeli álomtelket

Címkék#Agrotrend Csoport#Hét Tölgy Birtok#Magyarország Legszebb Birtoka 2025

A kiválasztás május–júniusban zajlott, online zsűrizéssel kezdve, majd a nagyszámú szakmai zsűri júliusban személyesen is bejárta a 12 jelölt birtokot. A Magyarország Legszebb Birtoka díjat immár kilencedik alkalommal adták át.

Kisalföld.hu

Az Agrotrend Csoport által szervezett Magyarország Legszebb Birtoka díjat immár kilencedik alkalommal adták át ünnepélyes gála keretében hétfőn este a Hódmezővásárhelyen. Az esemény egy valódi országos seregszemle, ahol a szakmai kiválóság, az innováció és a vidéki értékek egyszerre kapnak méltó elismerést. 

Magyarország Legszebb Birtoka 2025 nyertese megtisztelő címet idén a tényői Hét Tölgy Birtok érdemelte ki.
Magyarország Legszebb Birtoka 2025 nyertese megtisztelő címet idén a tényői Hét Tölgy Birtok érdemelte ki.
Fotó: agrotrend.hu

Magyarország Legszebb Birtoka: hat kategóriában hirdetettek győztest

A verseny célja, bemutatni azon magyar gazdaságokat, amelyek  példát mutatnak. Hat kategóriában hirdetettek győztest: borbirtok, családi gazdaság, fiatal gazda birtoka, kertészet és gyümölcstermesztő birtok, precíziós gazdálkodó birtoka, valamint szántóföldi növénytermesztés. 

A kiválasztás május–júniusban zajlott, online zsűrizéssel kezdve, majd a nagyszámú szakmai zsűri júliusban személyesen is bejárta a 12 jelölt birtokot.

A zsűri végső döntése nyomán, az est fénypontjaként kihirdették a Magyarország Legszebb Birtoka 2025 nyertesét, amely megtisztelő címet idén a tényői Hét Tölgy Birtok érdemelte ki! 

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, volt már díjazott birtok korábban, a családi kategóriát 2021-ben a győrújbaráti Babarczi Pincészet nyerte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu