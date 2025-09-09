Magyarország legszebb birtokának választották a Győr közeli álomtelket

Az Agrotrend Csoport által szervezett Magyarország Legszebb Birtoka díjat immár kilencedik alkalommal adták át ünnepélyes gála keretében hétfőn este a Hódmezővásárhelyen. Az esemény egy valódi országos seregszemle, ahol a szakmai kiválóság, az innováció és a vidéki értékek egyszerre kapnak méltó elismerést.

Magyarország Legszebb Birtoka 2025 nyertese megtisztelő címet idén a tényői Hét Tölgy Birtok érdemelte ki.

Fotó: agrotrend.hu

Magyarország Legszebb Birtoka: hat kategóriában hirdetettek győztest

A verseny célja, bemutatni azon magyar gazdaságokat, amelyek példát mutatnak. Hat kategóriában hirdetettek győztest: borbirtok, családi gazdaság, fiatal gazda birtoka, kertészet és gyümölcstermesztő birtok, precíziós gazdálkodó birtoka, valamint szántóföldi növénytermesztés.

A kiválasztás május–júniusban zajlott, online zsűrizéssel kezdve, majd a nagyszámú szakmai zsűri júliusban személyesen is bejárta a 12 jelölt birtokot.

A zsűri végső döntése nyomán, az est fénypontjaként kihirdették a Magyarország Legszebb Birtoka 2025 nyertesét, amely megtisztelő címet idén a tényői Hét Tölgy Birtok érdemelte ki!

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, volt már díjazott birtok korábban, a családi kategóriát 2021-ben a győrújbaráti Babarczi Pincészet nyerte.