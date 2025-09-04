szeptember 4., csütörtök

Kitüntetés a faluért

59 perce

Kitüntetést kapott a német gazda és a helyi sportelnök, sokat fáradnak a faluért

Címkék#sportelnök#kitüntetés#gazda#önkormányzat#Magyarkeresztúr

Helyi kitüntetéseket adtak át Magyarkeresztúron. Azokat ismerik el, akik sokat tesznek a faluért

Kisalföld.hu

Elismeréseket adták a közelmúltban Magyarkeresztúron, ketten részesültek az önkormányzat által alapított Magyarkeresztúrért kitüntetésben. Eőry Gyula több ciklusban volt önkormányzati képviselő, dolgozott alpolgármesterként, jelenleg a helyi sportegyesület elnöke. 

A kitüntetettek és a magyarkeresztúri képviselő-testület tagjai. Fotó: Önkormányzat

Bármilyen megmozdulás vagy munka van a faluban, akár az önkormányzatnak, akár a civil szervezeteknek van szüksége rá, azonnal segít.  Johann Schimpfle mezőgazdasági vállalkozó is minden kezdeményezést támogat, az intézményeket, a civil szervezeteket. Kapcsolatai révén kapott a község például Németországból tűzoltóautót. Fotó: Önkormányzat

 

