Kitüntetést kapott a német gazda és a helyi sportelnök, sokat fáradnak a faluért

Elismeréseket adták a közelmúltban Magyarkeresztúron, ketten részesültek az önkormányzat által alapított Magyarkeresztúrért kitüntetésben. Eőry Gyula több ciklusban volt önkormányzati képviselő, dolgozott alpolgármesterként, jelenleg a helyi sportegyesület elnöke.

A kitüntetettek és a magyarkeresztúri képviselő-testület tagjai. Fotó: Önkormányzat

Bármilyen megmozdulás vagy munka van a faluban, akár az önkormányzatnak, akár a civil szervezeteknek van szüksége rá, azonnal segít. Johann Schimpfle mezőgazdasági vállalkozó is minden kezdeményezést támogat, az intézményeket, a civil szervezeteket. Kapcsolatai révén kapott a község például Németországból tűzoltóautót. Fotó: Önkormányzat