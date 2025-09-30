Igaz lehet? Akinek nótája nincs, annak szíve sincs? – Véleménycikk Pardavi Marianntól

Szombaton Babóton lecsófesztivált tartottak, ahol a paradicsom–paprika–hagyma szentháromságát különleges hozzávalókkal bolondították meg a verseny indulói. Az egyik csapat nemcsak a főzőtudományával tűnt ki a mezőnyből (azzal is, ugyanis előkelő helyezéssel zártak), hanem azzal, hogy főzés közben magyar nóta szólt, azt daloltak.

Nemcsak a lecsó lehet mai 2025-ben, hanem a magyar nóta is. Képünkön a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkör egy része a babóti lecsófesztiválon.

Fotó: Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkör Facebook

Az aprítás, szeletelés és kevergetés közben jól csengett a Csak úgy mondom magának, a Jegenyefán fészket rak a csóka, Jaj de szép kék szép van magának vagy mondjuk a Szép asszonynak kurizálok.

Mint kiderült, nem véletlenül szóltak a dalok olyan fülbemászóan, ugyanis a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkör tagjai nótáztak. Hogy jól passzolt-e a magyaros illat mellé a magyar nóta, az nem kérdés. A dalkör tagjaitól lehetett nótát kérni, és bizony, kértek is. Többen videóra is vették a rögtönzött előadásukat.

Úgy tűnt, a magyar nóta lehet annyira időtálló, mint a lecsó.

A férfi dalkört vezető hölgy elmondta: a gárdát nem a tökéletes hangok tartják össze, hanem a közösség, amely nótát és dalt szerető barátokból áll. A legifjabb tagjuk harminchét éves, a legidősebb kilencven felé jár. A vezető elárulta azt is, hogy amikor megözvegyült az egyik idős férfi, a dalkör segített oldani a gyászát azzal, hogy számítottak rá, várták. A közösség nem hagyta magára, a dalokkal pedig a fájdalmát énekelte ki magából. A magyar nótának lelke van, hiszen a bölcsőnktől egészen a sírunkig kísér: szól szerelemről, csalódásról, boldogságról, elmúlásról.

Nemrégiben Ravazdon, a Nyitott Pincék Napján egy hatvanas úr játszott harmonikán magyar nótákat az egyik pince előtt. Nagyobb sikere volt, mint a boroknak – és ez nagy szó a jó ravazdi borok mellett.

2025-ben is igaz lehet a híres nótának az a strófája, miszerint akinek nótája nincsen, annak szíve sincs? Kétségkívül.

Kattintson a videóra és hallgasson bele a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkör magyar nótaválogatásába!