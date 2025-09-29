Különleges cicák érkeznek a nemzetközi macskakiállításra Győrbe

Macska barátok figyelem! Az év legnagyobb cicás eseményének ad újra otthont Győr. A Felis Hungarica nemzetközi macskakiállítás nem csak szépségverseny, a házi cica gazdik is számos hasznos tanácsokkal gazdagodhatnak.

Különleges fajtákban gyönyörködhetnek az érdeklődők hétvégén. A nemzetközi macskakiállítás közel 300 cicával tér vissza Győrben.

Forrás: Felis Hungarica hungarian (FIFe) cat club Facebbok

Nemzetközi macskakiállítás

Október 4-5 között ismét a Molnár Vid Művelődési Központ add otthont a Felis Hungarica macskakiállításnak, ahova hazai és külföldi kiállítók is érkeznek.

– Aki teheti érdemes mindkét nap velünk tartani, ugyanis más-más cicák lesznek kiállítva. Egy-egy nap 120-150 cicát csodálhatnak meg a látogatók, tehát a két nap alatt közel 300-at – mondta el Tóth Judit a Felis Hungarica Magyar Macskások Egyesületének elnöke. – Emellett szakemberek segítenek abban, hogy a leendő gazdik, hogyan válasszanak az életvitelüknek és egyéniségüknek megfelelő fajtát. A gazdik pedig ápolási, gondozási tanácsokat kaphatnak a tenyésztőktől.

A gyönyörű cicák mellett hasznos tanácsokat is kaphatnak a macskatartók a kiállításon.

Különleges fajták érkeznek

Láthatóak lesznek különleges macskafajták, mint például Bengáli macska, Burma macska, Norvég erdei macska és az ikonikus szőrtelen Sphynx macska.

– A szépségverseny során öt nagy kategóriában indulnak a cicák, rövid szűrűek, hosszú szőrűek, félhosszú szőrűek, egyéb és házi cicák.

Tóth Judit kiemelte résztvevő cicákat a tenyésztők és a gazdik fiatal koruktól szoktatják a kiállításokhoz és csak olyan macskák vesznek részt, akik számára nem okoz indokolatlanul nagy stresszt egy ilyen szituáció.

A szépségverseny mellett tápokat, fekhelyeket és játékokat is beszerezhetnek majd a cica gazdik az eseményen.

20 éve Győrben

– Négy külföldi bíró értékeli majd a versenyzőket, az első körben kiválasztják az általuk legszebbnek gondolt cicákat, majd a délutáni best in show-ban közülük kerülnek ki a kategóriák győztesei. A verseny nem pénzdíjazásos, inkább egyfajta játék és lehetőség a tenyésztőknek, hogy megmutassák magukat, a vendégek pedig kérdezhetnek és változatos macskás tárgyakat és kis kedvenceknek való tápokat, ágyakat és játékokat szerezhetnek be.

–20. éve térünk vissza Győrbe. A győriek szeretnek részt venni a kiállításon, emellett a hazai és a nemzetközi kiállítók is nagyon szeretik a várost, mert könnyen megközelíthető. A Molnár Vid Művelődési Központtal is nagyon jó a kapcsolatunk. Személy szerint nekem is ez az egyik kedvenc kiállításom az évben.