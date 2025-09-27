Lezárások, korlátozások, terelések az M1-en, az 1-es főúton és a 85-ön is

Az Útinform közlése szerint M1-es autópályán a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. Az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 16-os km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak. A terelésen belül, Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

M1-es autópályán a felújítási munkák miatt torlódásokra, meghosszabbodott menetidőre kell számítani. Fotó: MW

Aszfaltozás, sávlezárás vármegyénkben az M1-es-en

Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

A Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között a külső és a leállósávot lezárták. A 117-es és a 104-es km között a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A főváros felé, a 112-es km-nél lévő Győrszentiván csomópont le- és felhajtóágat felújítás miatt lezárták, a kerülőutat sárga táblák jelzik. Lébény és Mosonmagyaróvár között is terelést építettek ki a 148-as és a 161-es km között. A határ felé vezető oldalon a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső és a leállósáv járható. Hegyeshalom felé a Lajta pihenő sem használható, illetve a 159-es km-nél a 86-os főútra sem lehet lehajtani. A kerülőutat sárga táblákkal jelzik.

Padkarendezés, vízvezetékbekötés

A főutakon is dolgoznak az útépítők. Az 1-es főúton, a 123-as km-nél, Győr belterületén kábelt fektetnek, félpályás korlátozás van érvényben.

A 85-ös főuton Csornán, a 25-ös km-nél árok- és padkarendezés miatt vezettek be félpályás lezárást. Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom egy sávon, irányonként váltakozva halad.