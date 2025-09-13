szeptember 13., szombat

2 órája

Kamion okozott baleset az M1-esen

Baleset történt az M1-es sztrádán, a komáromi szakaszon.

Kisalföld.hu
Kamion okozott baleset az M1-esen

Illusztráció -

Fotó: Molcsányi Máté

Az Útinform oldalán arról tájékoztatott, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült. 

A 84-es km-nél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. A balesetben intézkedő rendőrök a járművek között járkálnak.

