Kamion okozott baleset az M1-esen

Az Útinform oldalán arról tájékoztatott, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült.

A 84-es km-nél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. A balesetben intézkedő rendőrök a járművek között járkálnak.