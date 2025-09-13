Reggeli sztrádahelyzet
3 órája
Kamion okozott baleset az M1-esen
Baleset történt az M1-es sztrádán, a komáromi szakaszon.
Illusztráció -
Fotó: Molcsányi Máté
Az Útinform oldalán arról tájékoztatott, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült.
A 84-es km-nél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. A balesetben intézkedő rendőrök a járművek között járkálnak.
