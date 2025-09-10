Lezárták a győri elkerülő egy részét az M1-esen

Szeptember elseje óta felbolydult az élet az ország egyik legforgalmasabb sztrádáján. Az M1-es autópálya szakaszán sajnos baleset is történt, a főváros felé vezető oldalon a 24-es kilométernél lévő terelésben két gépkocsi ütközött össze. Két sávot lezártak, 3-4 kilométeres a torlódás - közölte az Útinform. Az autópálya-matrica árai változnak jövőre, de nem mindenhol.

Új terelést építettek ki az M1-es autópályán, Győr elkerülő szakaszán, a 104-es és a 117-es kilométer között. A Budapest felé vezető oldalon a külső, és a leállósávot lezárták, így az arra haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A munkavégzés miatt nem zárják le a csomóponti ágat. A munkaterület érinti

a 107-es jelű Győr-Győrszentiván/Győr-Centrum,

a 112-es jelű Győr-Ipari park

és a 115-ös jelű Győr-Szabadhegy csomópontokat is,

Egyik csomópontnál sem korlátozzák a forgalmat, a le- és felhajtás minden irányból és irányba lehetséges.

Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba útépítési munkák kezdődtek. A 16-os kilométertől egészen az 56-os kilométerig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkálatokhoz kapcsolódóan az M0-s autóút csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon is csak két szűk sáv járható.

A szélesítési munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

A 20-as és a 16-os kilométer között szerdán folytatják a tereléskiépítéshez szükséges burkolatjelek felragasztását, ami várhatóan újra jelentős torlódást okoz majd.

Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es kilométer között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

Lébény után, a határ irányába is új terelést építettek ki. A 148-as és a 161-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába külső és a leállósáv járható. A felújítási munka idejére a 150-es km-nél fekvő Hanság pihenőt is lezárták.