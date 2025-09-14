57 perce
Az M1-es autópálya korlátozásai miatt még több vonattal készül a MÁV
Az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát. Ezért a MÁV még több motorvonattal és több kocsival készül a korlátozásra.
Az ország legforgalmasabb sztrádáján szeptember elseje óta dolgoznak a szakemberek a bővítésen. Hétfőtől még több korlátozás érinti a pálya egyes szakaszait, valamint a szembesávba is jöhet majd autó az M1-es autópálya bizonyos részein. A MÁV is felkészült arra, hogy többen szállnak vonatra.
Felkészült a MÁV az M1-es autópálya korlátozásaira
Hétfőtől dupla helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban közlekedő FLIRT motorvonatokat, két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal közlekedtetnek és több kocsival indítják útra a Savaria és Scarbantia InterCityket.
Készenlétbe állítják a MÁVbuszokat is, melyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN járatok kisegítésére is be lehet vetni. Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását és amennyiben indokolttá válik, intézkednek:
- útnak indítjuk a tartalék buszokat,
- vagy akár változtatunk a gyorsított vonatok megállási rendjén is.
- közölték a Facebook oldalukon.