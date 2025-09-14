Az M1-es autópálya korlátozásai miatt még több vonattal készül a MÁV

Az ország legforgalmasabb sztrádáján szeptember elseje óta dolgoznak a szakemberek a bővítésen. Hétfőtől még több korlátozás érinti a pálya egyes szakaszait, valamint a szembesávba is jöhet majd autó az M1-es autópálya bizonyos részein. A MÁV is felkészült arra, hogy többen szállnak vonatra.

Az M1-es autópálya korlátozásai miatt még több vonatot állít szolgálatba a MÁV. Forrás: MÁV Facebook oldala

Felkészült a MÁV az M1-es autópálya korlátozásaira

Hétfőtől dupla helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban közlekedő FLIRT motorvonatokat, két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal közlekedtetnek és több kocsival indítják útra a Savaria és Scarbantia InterCityket.