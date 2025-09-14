szeptember 14., vasárnap

Vonatok, kocsik

57 perce

Az M1-es autópálya korlátozásai miatt még több vonattal készül a MÁV

Címkék#m1#MÁV#autópálya

Az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát. Ezért a MÁV még több motorvonattal és több kocsival készül a korlátozásra.

Kisalföld.hu

Az ország legforgalmasabb sztrádáján szeptember elseje óta dolgoznak a szakemberek a bővítésen. Hétfőtől még több korlátozás érinti a pálya egyes szakaszait, valamint a szembesávba is jöhet majd autó az M1-es autópálya bizonyos részein. A MÁV is felkészült arra, hogy többen szállnak vonatra.

M1-es autópálya
Az M1-es autópálya korlátozásai miatt még több vonatot állít szolgálatba a MÁV. Forrás: MÁV Facebook oldala

Felkészült a MÁV az M1-es autópálya korlátozásaira

Hétfőtől dupla helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban közlekedő FLIRT motorvonatokat, két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonattal közlekedtetnek és több kocsival indítják útra a Savaria és Scarbantia InterCityket.

Készenlétbe állítják a MÁVbuszokat is, melyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN járatok kisegítésére is be lehet vetni. Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását és amennyiben indokolttá válik, intézkednek: 

  • útnak indítjuk a tartalék buszokat, 
  • vagy akár változtatunk a gyorsított vonatok megállási rendjén is.

- közölték a Facebook oldalukon.

