M1: sok helyen korlátozzák a forgalmat a bővítés miatt

Az M1-es autópálya felújításának nagyobb munkálatai szeptember 1-én kezdődtek. A forgalomkorlátozások és lezárások térésünket is érintik már. A mai naptól egy pihenőhely és egy csomópont közelében is dolgoznak a szakemberek így érdemes fokozottan figyelni.

Folyamatos terelések és forgalomkorlátozások az M1-es autópályán.

Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

M1 autópálya hírek egy helyen

A kivitelező Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egy külön oldalt is indított, amin összefoglalják a magyar mellett 12 további nyelven, a fontos aktuális információkat. Itt szerepelnek az esetleges csomóponti zárások, pihenőhelyi korlátozások, illetve az aktuális forgalmi rend is látható térképen jelölve, de a vészhelyzeti leállóöblök is szerepelnek itt.

M1-es forgalomkorlátozások

Aktuális forgalomkorlátozások

M0-Bicske (16-40 km)

Bicske-8101 (40-46 km)

8101 - Harkályos pihenőhely (46-54 km)

Harkályos pihenőhely -Által-ér (54-62 km)

Komárom/Kisbér - Nagyszentjános/Bőny (84-97 km)

Nagyszentjános/Bőny - 8222 (105-116 km)

Lébény pihenőhely - Mosoni pihenőhely (148-161 km)

* a fenti lezárások mindkét oldalt érintik

Hamarosan kezdődő forgalomkorlátozások

Nagyszentjános/Bőny - 8222 (105-116 km), mindkét oldalon. Tervezett kezdés szeptember 27. (szombat)

Lajta pihenőhely, országhatár felé vezető oldalon. Tervezett kezdés szeptember 25. (csütörtök)

Mosonmagyaróvári csomópont, országhatár felé vezető oldalon. Tervezett kezdés szeptember 25. (csütörtök)

További részletek az utakról - M1-es autópálya

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak. A terelésen belül, Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

- a Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között a külső és a leállósávot lezárták. A 117-es és a 104-es km között a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A főváros felé, a 112-es km-nél lévő Győrszentiván csomópont le- és felhajtóágat felújítás miatt lezárták, a kerülőutat sárga táblák jelzik.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között is terelést építettek ki a 148-as és a 161-es km között. A határ felé vezető oldalon a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső és a leállósáv járható.