1 órája
M1: sok helyen korlátozzák a forgalmat a bővítés miatt
Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó információk gyors és átlátható közlése érdekében egy külön weboldalt hozott létre a kivitelező. Mutatjuk e szerint hol várhatóak a lezárások.
Az M1-es autópálya felújításának nagyobb munkálatai szeptember 1-én kezdődtek. A forgalomkorlátozások és lezárások térésünket is érintik már. A mai naptól egy pihenőhely és egy csomópont közelében is dolgoznak a szakemberek így érdemes fokozottan figyelni.
M1 autópálya hírek egy helyen
A kivitelező Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egy külön oldalt is indított, amin összefoglalják a magyar mellett 12 további nyelven, a fontos aktuális információkat. Itt szerepelnek az esetleges csomóponti zárások, pihenőhelyi korlátozások, illetve az aktuális forgalmi rend is látható térképen jelölve, de a vészhelyzeti leállóöblök is szerepelnek itt.
M1-es forgalomkorlátozások
Aktuális forgalomkorlátozások
- M0-Bicske (16-40 km)
- Bicske-8101 (40-46 km)
- 8101 - Harkályos pihenőhely (46-54 km)
- Harkályos pihenőhely -Által-ér (54-62 km)
- Komárom/Kisbér - Nagyszentjános/Bőny (84-97 km)
- Nagyszentjános/Bőny - 8222 (105-116 km)
- Lébény pihenőhely - Mosoni pihenőhely (148-161 km)
* a fenti lezárások mindkét oldalt érintik
Hamarosan kezdődő forgalomkorlátozások
- Nagyszentjános/Bőny - 8222 (105-116 km), mindkét oldalon. Tervezett kezdés szeptember 27. (szombat)
- Lajta pihenőhely, országhatár felé vezető oldalon. Tervezett kezdés szeptember 25. (csütörtök)
- Mosonmagyaróvári csomópont, országhatár felé vezető oldalon. Tervezett kezdés szeptember 25. (csütörtök)
További részletek az utakról - M1-es autópálya
- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.
- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak. A terelésen belül, Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.
- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
- a Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között a külső és a leállósávot lezárták. A 117-es és a 104-es km között a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A főváros felé, a 112-es km-nél lévő Győrszentiván csomópont le- és felhajtóágat felújítás miatt lezárták, a kerülőutat sárga táblák jelzik.
- Lébény és Mosonmagyaróvár között is terelést építettek ki a 148-as és a 161-es km között. A határ felé vezető oldalon a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső és a leállósáv járható.
Az M15-ös autópályán, Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főút csomópontja között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km környezetében a belső sávba kell sorolni.
Alacsonyabb rendű utak
A 82-es főúton, Győr belterületén, a Szent Imre úton, a Rezeda utca kereszteződésénél földkábeleket fektetnek. A 73-as km-nél félpályás útlezárás lassítja az autósokat.
A 85-ös főút
- Csornán, a 25-ös km-nél árok és padkarendezés miatt vezettek be félpályás lezárást.