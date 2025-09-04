szeptember 4., csütörtök

Nem egyszerű feladat az M1-es bővítése, előkészítik a terepet

Elkezdődtek az M1-es autópályán a munkálatok, kétszer három sávosra bővül az ország egyik legforgalmasabb sztrádája. Újabb részleteket tett közzé az MKIF.

Kisalföld.hu

A kisalfold.hu-n folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat az autópálya szélesítéséről és az olyan változásokról mint például az olcsóbb matricák. Győr és Budapest között ideiglenes üzemi átjárókat és belső elválasztósávi vészhelyzeti leállóöblöket épít a munkálatok idejére az MKIF az M1-es autópálya különböző szakaszain - tették közzé a részleteket a közösségi oldalukon.

m1-es autópálya
M1-es autópálya bővítés: előkészítik a következő szakaszt. Forrás: MKIF

Összetett feladat az M1-es autópálya bővítése

Szeptember elsejével elindultak a sztráda bővítési munkálatai, több helyszínen folyamatosan távolítják el a belső elválasztó sáv növényzetét. A helyükön ideiglenes átjárókat, vészhelyzeti leállóöblöket alakítanak ki. Emellett a hidak támaszait is építik.

Az új forgalmi rend kialakításához elengedhetetlenek ezek a munkálatok, ezzel előkészítik a terepet a töltés szélesítéséhez.

Minden pihenő és csomópont elérhető egyelőre, azonban szeptemberben, főleg a második felében korlátozásokra kell számítani. Két egymást követő csomópontot nem terveznek egyidőben lezárni.

A bővítés teljes ideje alatt a 2x2 sávot biztosítják a közlekedőknek. A személyautók és a teherautók is folyamatosan használhatják a pályát.

Egy külön weboldalt is indítottak az M1-es bővítéséről, a kiemelt szavakra kattintva megismerheti a részleteket.

 

