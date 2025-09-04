Nem egyszerű feladat az M1-es bővítése, előkészítik a terepet

A kisalfold.hu-n folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat az autópálya szélesítéséről és az olyan változásokról mint például az olcsóbb matricák. Győr és Budapest között ideiglenes üzemi átjárókat és belső elválasztósávi vészhelyzeti leállóöblöket épít a munkálatok idejére az MKIF az M1-es autópálya különböző szakaszain - tették közzé a részleteket a közösségi oldalukon.

M1-es autópálya bővítés: előkészítik a következő szakaszt. Forrás: MKIF

Összetett feladat az M1-es autópálya bővítése

Szeptember elsejével elindultak a sztráda bővítési munkálatai, több helyszínen folyamatosan távolítják el a belső elválasztó sáv növényzetét. A helyükön ideiglenes átjárókat, vészhelyzeti leállóöblöket alakítanak ki. Emellett a hidak támaszait is építik.

Az új forgalmi rend kialakításához elengedhetetlenek ezek a munkálatok, ezzel előkészítik a terepet a töltés szélesítéséhez.