72 hidat építenek újjá az M1-es bővítése miatt

Az M1-es autópálya bővítési munkálatai mellett több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-, vagy újjáépítése a sztrádán kívüli területeken is. Arról, hogy hol várhatóak a lezárások, korábbi cikkünkben írtunk.

Az M1-es autópálya felújítása gőzerővel halad, csütörtökön hídfő szerkezetet építettek a szakemberek. Forrás: MKIF

Rengeteg híd, rengeteg munka az M1-es autópálya felújítása miatt

A bővítendő szakasz 78 kilométer hosszú, melyen 72 híd- és felüljárót építenek át/újjá.

Az egyik hídfő szerkezetépítési munkálatairól készült képeket az MKIF közösségi oldalán tettek közzé.

Forrás: MKIF

Ahhoz, hogy megértsük, miként jutnak az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített pályához, valamint, hogy mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújthat segítséget: