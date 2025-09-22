szeptember 22., hétfő

1 órája

Európai léptékkel is jelentős az M1-es autópálya bővítése

Címkék#MKIF#koncessziós#sáv#autópálya

Jelentősen bővült az elmúlt bő másfél évtizedben a magyarországi gyorsforgalmi utak száma és hossza. Az M1-es autópálya bővítésével újabb lendületet kap ezen utak építése.

Kisalföld.hu

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy már tíz autópálya éri el az országhatárt, hosszuk pedig meghaladja az 1900 kilométert. Ez az adat 2010-ben három autópálya volt, és kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út.

M1-es autópálya
Az M1-es autópálya bővítése jó ütemben halad.
Fotó: MKIF Zrt.

Nagy Bálint hozzátette: a következő években a koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.

Az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítésének első üteme az M0-s és Concó pihenőhely között európai léptékkel is jelentős, hiszen nem csak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.

A politikus megerősítette, hogy 2026-tól regionális autópálya-matricát vezetnek be az M1-es teljes szakaszára négy vármegye vonatkozásában: az éves díj 30 ezer forint helyett az érintett vármegyékben élők számára 15 ezer forint lesz.

Németh Tamás, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az M1-es autópályán a munkálatok idején folyamatosan biztosítják a kétszer kétsávos forgalmat. A teljes bővítést saját erőből és hitelből finanszírozza az MKIF az állammal kötött koncessziós szerződés alapján.

A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025-34 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályákat is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.

A MÁV-csoport az autóbuszos helyközi közlekedésben és a vasúti fővonalakon az elővárosi vonatok kapacitását növelte, ezzel segítve az autóról közösségi közlekedésre váltókat.

A kiadott sajtóanyag szerint az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

 

Az M1-es autópálya bővítésének első üteme 2029 augusztusáig tart

A koncessziós szerződés szerint az M0-s és a Bicske közötti szakaszt 2028 augusztus végéig, a Concó pihenőig tartó szakaszt 2029 augusztus végéig építik meg. A Hegyeshalomig tartó szakasz is bővül majd egy későbbi időpontban.

A tervek alapján 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és 4 új csomópontot is kialakítanak. Hét alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak, 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többit is bővítik és modernizálják, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki. Bicske és Komárom mérnökségi telepeit bővítik, korszerűsítik, korszerű vízelvezető- és víztározó-rendszereket építenek ki, valamint növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

