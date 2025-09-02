Elkezdődött az M1-es autópálya bővítése, olcsóbb lesz az autópálya-matrica is

Az M1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így

akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között. A tervekről már korában is írtunk.

Az M1-es autópályán korlátozásokra lehet számítani, de az autósok kapnak kompenzációt az autópálya-matrica díjából.

Fotó: MKIF Zrt.

A munkálatok ütemezése a következő lesz:

M0–Bicske (24 kilométer), határidő: 2028. augusztus 31.

Bicske–Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

Concó–M19-es csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon kétszer két sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. külön weboldalt indított az M1 bővítéséről. Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható.

Arról, hogy az eredeti forgalmi rendből hogyan és milyen terelések, munkafolyamatok révén jutunk el a végleges, bővített M1-es új forgalmi rendjéhez az alábbi animáció adhat segítséget:

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,

11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,

6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,

mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,

2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),

7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,

korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,

jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

Az M1 bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a Koncessziós Társaság 2025 és 2034 között, az M1 mellett bővíti az M7 és az M3 autópályákat 299 km hosszan és épít 279 km új gyorsforgalmi utat is.