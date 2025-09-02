2 órája
Elkezdődött az M1-es autópálya bővítése, olcsóbb lesz az autópálya-matrica is
Szeptember elsejével megkezdődtek a főpálya bővítési munkálatai a legforgalmasabb sztrádának. Az M1-es autópályán a kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.
Az M1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között. A tervekről már korábban is írtunk.
A munkálatok ütemezése a következő lesz:
- M0–Bicske (24 kilométer), határidő: 2028. augusztus 31.
- Bicske–Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.
- Concó–M19-es csomópont (Győr), indulás: 2029 után
- A Győr utáni szakaszon kétszer két sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.
A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. külön weboldalt indított az M1 bővítéséről. Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható.
Arról, hogy az eredeti forgalmi rendből hogyan és milyen terelések, munkafolyamatok révén jutunk el a végleges, bővített M1-es új forgalmi rendjéhez az alábbi animáció adhat segítséget:
Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:
- 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
- 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,
- 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
- mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
- 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
- 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
- korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
- jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.
Az M1 bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a Koncessziós Társaság 2025 és 2034 között, az M1 mellett bővíti az M7 és az M3 autópályákat 299 km hosszan és épít 279 km új gyorsforgalmi utat is.
A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-essel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv, és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert a pálya bővítésével egy időben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100-as megvalósul.
Így alakulnak az autópálya-matricák az M1-esen
A felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét.
Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János bejelentése szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy akik a négy vármegyében laknak, 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. Eszerint a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe.
Az építési és közlekedési miniszter szerint ez a lépés évente 7 milliárd forintot hagy ott az autósoknál. Ez a kedvezmény csak a négy érintett vármegyékben élőkre és csak a személyautókra vonatkozik. Az átmenő forgalomban részt vevők továbbra is teljes áron vehetik meg az autópálya-matricákat.