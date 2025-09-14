A szembesávba is jöhet majd autó az M1-esen - videó

2025. szeptember 1-jén elkezdődtek az M1 bővítésének főpályát érintő munkálatai is. Ez több helyen is lezárásokkal és terelésekkel jár majd, ráadásul a szakembereknek számos hidat és aluljárót teljesen át kell építeniük, hogy az autópálya bővítés után is ellássák feladatukat. A munkálatok során a nem gyakori 2+1+1-es tereléssel is találkoznak majd az autósok. Videón látható, hogy ez hogyan néz ki.

Számos hidat és alagutat át kell építeni, hogy megfeleljenek az M1-es bővítésének. A munkálatok befolyásolják az autópályára való fel- és lehajtást is.

Forrás: MKIF

M1-es hidak és alagutak átépítése

Az M1-es autópálya jelenlegi munkálatai jelentősen érintik a Biatorbágy-Páty szakaszt. A kivitelező Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. oldalán tette közzé a szakasszal kapcsolatos részleteket.

Torbágyi út (81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út)

A Torbágyi út-on (81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út) található alagút (M1 híd) várhatóan 2025. októberétől lesz egy évig lezárva. Az első ütemben várhatóan 6 hónapig teljes zár lesz, majd ezt követően a forgalom jelzőlámpás forgalomirányítás mellett 1 sávon haladhat előreláthatóan 6 hónapig.

Tervezett zárás időpontja: 2025.10.20.

Az alagút teljes zárásakor a Kerekdombi út és Szent József út (1134 számú M1-Páty összekötő utak) is végig járható lesz. Az autópálya pedig a 1134 számú M1-Páty összekötő útról lesz elérhető, onnan pedig mind a 81106 számú Biatorbágy-Páty bekötő út, mind közvetlenül Biatorbágy is.

Biatorbágy csomópont A 2025. szeptember 8-án lezárt Biatorbágy csomópont (10478 számú) felhajtóágának kerülő útjai: az 1-es út, az 1-es útról a főváros felé érkezők, illetve a Páty felől érkezők, a Sasfészek-tói pihenőhelyen tudnak felhajtani az M1-re, valamint az M1-M0 csomópontnál is fel lehet hajtani az M1-re. A Biatorbágy csomópont és a Sasfészek-tó csomópont felhajtóágai egy időben nem lesznek lezárva. A Biatorbágy csomópont végleges felhajtóága várhatóan 2026. második felében lesz készen, míg Sasfészek-tó csomópont felhajtó ága a tervek szerint csak 2027-ben kerül zárásra.



2+1+1-es terelés

A munkálatok elvégzéshez a szakemberek ideiglenesen, úgynevezett 2+1+1-es terelést is alkalmaznak majd. Ezt a terelés típust az alábbi videó animációjában lehet látni.