Elkezdték az M1-es bővítését, mutatjuk mi a helyzet az utakon

Az Útinform által közzétett információk alapján összeszedtük mire számíthatnak az autósok Győr-Moson-Sopronban, valamint az M1 autópálya szakaszain. A sztráda bővítéséről és az olcsóbb matricákról a részleteket ebben a cikkünkben veséztük ki. M1 autópálya felújítás 2025: ez várja az utakon közlekedőket.

M1 autópálya: mutajuk mi vár az autósokra. Fotó: Molcsányi Máté

Az M1 autópálya bővítése: több sáv, terelések mindenfelé

Az M1 autópálya hírekről érdemes időben tájékozódni, a Győr Budapest között ingázóknak napi szinten okoznak bosszúságot a terelések és a dugók.

Lébénynél új terelés okoz gyakori torlódást. A 140-es és a 148-as km között a Hegyeshalom felé tartó belső sáv forgalmát átterelik a szemközti oldal belső sávjára. Budapest felé a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Az országhatár felé, a külső sávon közlekedőket a 142-es km-nél a belső sávba irányítják. A Lébényi pihenőt a határ felé vezető oldalon lezárták.

Biatorbágy és Tatabánya között, a 20-as km-től az 56-os km-ig tartó terelésben mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.

Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.