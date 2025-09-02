szeptember 2., kedd

Sztráda

1 órája

Elkezdték az M1-es bővítését, mutatjuk mi a helyzet az utakon

Címkék#Győr Budapest#közlekedés#M1 autópálya

Az ország legforgalmasabb sztrádáján megkezdődtek a munkálatok, de több helyen dolgoznak Győr-Moson-Sopronban az útépítők. Közlekedési helyzet az M1 autópálya bővítése kapcsán.

Kisalföld.hu

Az Útinform által közzétett információk alapján összeszedtük mire számíthatnak az autósok Győr-Moson-Sopronban, valamint az M1 autópálya szakaszain. A sztráda bővítéséről és az olcsóbb matricákról a részleteket ebben a cikkünkben veséztük ki. M1 autópálya felújítás 2025: ez várja az utakon közlekedőket.

m1 autópálya
M1 autópálya: mutajuk mi vár az autósokra. Fotó: Molcsányi Máté

Az M1 autópálya bővítése: több sáv, terelések mindenfelé

Az M1 autópálya hírekről érdemes időben tájékozódni, a Győr Budapest között ingázóknak napi szinten okoznak bosszúságot a terelések és a dugók.

Lébénynél új terelés okoz gyakori torlódást. A 140-es és a 148-as km között a Hegyeshalom felé tartó belső sáv forgalmát átterelik a szemközti oldal belső sávjára. Budapest felé a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Az országhatár felé, a külső sávon közlekedőket a 142-es km-nél a belső sávba irányítják. A Lébényi pihenőt a határ felé vezető oldalon lezárták. 

Biatorbágy és Tatabánya között, a 20-as km-től az 56-os km-ig tartó terelésben mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. 

Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

A 84-es főúton Jánosháza térségében favágók dolgoznak. A 40-es km közelében napközben több alkalommal 10-12 percre megállítják a forgalmat.

A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.

