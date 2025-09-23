szeptember 23., kedd

Három sáv az úton

Messzire kerül Budapest. Az M1-est is igyekszem ezentúl kerülni, mert erős lelkiállapot kell hozzá, nagy figyelem.

Gyurina Zsolt

Múlt pénteken volt szerencsénk megjárni a Győr és Budapest közötti utat az M1-esen. A szerencse arra vonatkozik, hogy szerencsésen megúsztuk. Tudom, hogy szükséges az út felújítása - tíz éve is azt lett volna - ezzel együtt nem örül az ember tiszta szívvel annak, hogy a következő években mi vár az arra tévedőkre. 

Hosszú ideje tömött a pálya, méghozzá úgy, hogy a külső sávban egymás fenekében tolonganak a kamionok, amelyek Nyugat-Európából szállítják az árul a Balkánra, míg a belső sávban a személyautók üldözik egymást. Olykor az Ausztriában, Németországban dolgozók, egyszerűbb hétköznapokon a fővárosba és azon túl élők. Az M0-ásra évek óta nem merek rátévedni, tekintettel arra, hogy nem csak hogy óriási kerülőt jelent, de hatalmas kockázatot is: ha ott egyszer baleset történik, az ember ott reked, nincs menekvés. Azt hiszem, az M1-est is igyekszem ezentúl kerülni, mert erős lelkiállapot kell hozzá, nagy figyelem. Folyamatos a kocsisor, sokan bizony annyira nyomják a gázpedált, amennyire csak tudják. Az autópálya három sávossá tétele elengedhetetlen, de ennek meg az építkezés elengedhetetlen feltétele. A terelések, sávszűkítések mostantól kódoltak, ahogy az is, az eddigi egy-másfél órás út rögvest fél órával hosszabb lesz Győr és a főváros között. Ahogy a karambolok száma is emelkedni fog, bár ne így lenne. Pénteken is négy esetben helyszíneltek a mentők a pálya egy rövid szakaszán, pedig még a munka dandárja el sem kezdődött. Kerülőút mégsem nagyon van, így marad az eddiginél is óvatosabb közlekedés, a szabályok, sebességhatárok betartása és a koncentráció végig az úton.

KIEM Az M1-est is igyekszem ezentúl kerülni, mert erős lelkiállapot kell hozzá, nagy figyelem

 

