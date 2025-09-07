Luxusautó kalapács alatt - Hófehér Bentley keresi új gazdáját - fotó

Újabb luxusautó kerül kalapács alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elektronikus Árverési Felületén. Korábban már Ferrari ritkaságra és Lamborghini-re is lehetett licitálni, most pedig egy hófehér Bentley keresi új tulajdonosát.

Fehér luxusautó várakozik a NAV telephelyén. Ezt a Bentley-t árverezik jelenleg.

Forrás: NAV Elektronikus Árverési Felület

Luxusautó töredék áron

A szalonban kiírt ár töredékéért is meg lehet most szeretni egy Bentley 3W-ast, kereskedelmi nevén Bentley Continental Gt Speed-et. A jármű újonnan becsült értéke és 99 és 103 millió forint között van felszereltségtőé és extráktól függően. A NAV a licitre bocsátott jármű értékét 40 millió forintra becsüli a licit pedig 20 millió forintról indul.

A 2012-es gyártmányú benzines luxusautónak ráadásul egyedi a rendszáma.