Luxusautó kalapács alatt - Hófehér Bentley keresi új gazdáját - fotó
Az eredeti ár töredékéért lehet licitálni egy újabb luxusautóra a NAV árverési felületén.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Újabb luxusautó kerül kalapács alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elektronikus Árverési Felületén. Korábban már Ferrari ritkaságra és Lamborghini-re is lehetett licitálni, most pedig egy hófehér Bentley keresi új tulajdonosát.
Luxusautó töredék áron
A szalonban kiírt ár töredékéért is meg lehet most szeretni egy Bentley 3W-ast, kereskedelmi nevén Bentley Continental Gt Speed-et. A jármű újonnan becsült értéke és 99 és 103 millió forint között van felszereltségtőé és extráktól függően. A NAV a licitre bocsátott jármű értékét 40 millió forintra becsüli a licit pedig 20 millió forintról indul.
A 2012-es gyártmányú benzines luxusautónak ráadásul egyedi a rendszáma.
A NAV licitjének rekordtartója egy limitált számban gyártott Ferrari Keyvany F8 835 Super Tributo típusú szupersportautó, amely 135,6 millió forintért cserélt gazdát.