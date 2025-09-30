szeptember 30., kedd

Ég veled Kalap!

1 órája

Legendás billentyűsét gyászolja a Lord zenekar

Szomorú hírt tett közzé a legendás Lord zenekar. Meghalt az első billentyűsük.

Kisalföld.hu

Szomorú hírt kapott kedden este a Lord zenekar, meghalt Kalap, a Lord első billentyűse. Papp László 1951-ben született, 74 éves volt. A hírt a Lord a közösségi oldalán tette közzé.

 

