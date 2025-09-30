Ég veled Kalap!
1 órája
Legendás billentyűsét gyászolja a Lord zenekar
Szomorú hírt tett közzé a legendás Lord zenekar. Meghalt az első billentyűsük.
Szomorú hírt kapott kedden este a Lord zenekar, meghalt Kalap, a Lord első billentyűse. Papp László 1951-ben született, 74 éves volt. A hírt a Lord a közösségi oldalán tette közzé.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre