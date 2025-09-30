szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új szabályozás

59 perce

Vasszigor a lomtalanításban: nem mindegy mit teszel ki

Címkék#MOHU#hulladék#szabályozás#lomtalanítás

Magyarországon Október 1-jétől új előírások vonatkoznak a lomtalanításra. Mostantól szigorúbb keretek között lehet megszabadulni a hulladéktól.

Kisalföld.hu

A MOHU ÁSZF-módosítása kimondja, hogy a szolgáltató köteles legalább évente egyszer lomtalanítást biztosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit ki lehet rakni: csak olyan háztartási nagydarabos hulladék adható le, amely nem fér bele a kukába a rendszeres szemétszállítás során. 

Változnak a szabályok a lomtalanításban. 
Változnak a szabályok a lomtalanításban. 
Forrás: Bella Violetta

Építési-bontási törmelék, elektronikai hulladék és veszélyes anyagok továbbra sem tartoznak a lomtalanítás körébe.

Korlátok és új szabályok a lomtalanításban

Súly- és méretkorlátok

  • A kihelyezett tárgyak méretét és súlyát is szabályozták.
  • Egy darab nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, és nem haladhatja meg a 2 métert.
  • Ennél nagyobb vagy nehezebb hulladékot a szolgáltató nem köteles elszállítani, így az a háztartás felelőssége marad.

Időzítés és mennyiségi korlátok

  • A lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni. Ha valaki idő előtt vagy késve helyezi ki, a szemétszállító nem viszi el. 
  • Az ingyenesen elszállítható mennyiség általában 2 köbméter/ingatlan/év, de településenként eltérhet. Ennél nagyobb mennyiség már díjköteles.

Hulladékudvar és speciális anyagok

  • A hulladékudvarokban pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Például gumiabroncsból maximum 4 darab/nap és 16 darab/év adható le térítésmentesen. Az építési törmelék leadása továbbra is külön kezelendő, és 2026. január 1-től országosan díjkötelessé válik.

Összegzés

A szemétszállítás október 1-i változásai egyértelműen szigorítják a lomtalanítás szabályait. Érdemes előre tájékozódni a helyi mennyiségi keretekről és a kihelyezés időpontjáról, mert aki nem tartja be a feltételeket, annak a hulladékát egyszerűen otthagyják, és saját költségén kell gondoskodnia az elszállításról - írta az origo.hu.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu