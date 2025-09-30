A lomtalanítás és a hulladékszállítás is zavartalan október 1-től

Magyarországon 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A Mol vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. A lomtalanítás és a hulladékszállítás szerdától is zavartalan. Részletek cikkünkben!

A lomtalanítás és a hulladékszállítás szerdától is zavartalan - Fotó: kisalfold.hu/Molcsányi Máté

Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása

- írták.

Lomtalanítás és a hulladékszállítás: szerdától is zavartalan

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben.

Kiemelik továbbá, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.