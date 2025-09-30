szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elektromoskamion-parkoló is lesz

5 órája

10 milliárdos beruházással új logisztikai parkot alakítanak ki az M1-es mellett - videó

Címkék#parkoló#M1-es autópálya#kamion#logisztikai park#Mosonmagyaróvár

Elektromoskamion-parkoló és töltőállomás is része annak a logisztikai központnak, melyet 27 ezer négyzetméteren fejleszt a Panattoni Hungary Mosonmagyaróváron. A Panattoni Park Moson logisztikai parkba elsőként a Fiege költözhet be jövő év elején.

Kisalföld.hu

A Panattoni Hungary a  Lajta-parti városban, közel az autópályához építi meg legújabb logisztikai parkját és központját, amelynek közel kétharmadát már az építkezés megkezdése előtt bérbeadták – adta hírül a vállalkozás. A 27 000 négyzetméteres fejlesztés különlegessége, hogy a projekt részeként hazánkban az elsők között építenek fel elektromoskamion-parkolót és töltőállomást. A Panattoni Park Moson első bérlőjeként 18 ezer négyzetméteren a Fiege kap helyet: ők 2026 elején vehetik birtokba az ingatlant. A teljes beruházás átadása jövő év második negyedévében várható. A beruházásról Nagy István, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt közösségi oldalán.

Logisztikai park épül Mosonmagyaróváron 10 milliárd forintból
Logisztikai park épül Mosonmagyaróváron 10 milliárd forintból

Logisztikai parkot fejlesztenek Mosonmagyaróváron

A mosonmagyaróvári fejlesztés stratégiai jelentőségét hangsúlyozza, hogy kivételes földrajzi adottságokkal rendelkező telken valósul meg; az osztrák, szlovák és magyar hármashatár közelében. A telek közvetlen kapcsolattal rendelkezik a régió fő közlekedési ütőeréhez, az M1-es autópályához, ideális lokációt és láthatóságot kínálva a nemzetközi szállítmányozásban és disztribúcióban érdekelt szereplők számára.

A Fiege az első "fecske"

A Panattoni Park Moson projekt jelentős előbérleti sikerrel indul: a terület mintegy 70 százalékára már a kivitelezés kezdeti szakaszában megállapodást kötöttek az első bérlővel, a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.-vel.

– A Fiege számára kulcsfontosságú, hogy olyan stratégiai elhelyezkedésű, modern és fenntartható logisztikai központokban bővíthesse kapacitásait, amelyek hosszú távon is képesek támogatni ügyfeleink igényeit és a fenntarthatósági célkitűzéseinket egyaránt. A Panattoni Park Moson tökéletesen illeszkedik ezen törekvéseinkhez, és örömmel várjuk, hogy a fejlesztés átadását követően új központunkkal tovább erősítsük magyarországi és közép-európai jelenlétünket – emelte ki Hepp Gergely, a Fiege Group SEE régió ügyvezetője. 

A közel 18 000 négyzetméteres bérleményre szóló szerződés értelmében a nemzetközi logisztikai vállalat várhatóan 2026 elején már birtokba veheti az ingatlant, a teljes projekt átadása pedig 2026 második negyedévére várható.

„A 27 000 négyzetméteres csarnok és az előbérleti sikerek jól példázzák, hogy a prémium logisztikai fejlesztésekre továbbra is élénk kereslet mutatkozik a magyar piacon” – mondta Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója.

Mint aláhúzták, a Panattoni a projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos építési megoldásokra és a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Az új ipari létesítmény célja, hogy elérje a BREEAM „Excellent” fenntarthatósági minősítést, amely nemzetközi szinten is az egyik legelismertebb zöldépület-tanúsítvány. A környezetbarát megközelítést erősíti az a tény is, hogy a fejlesztés részeként Magyarország egyik első elektromos kamionparkolója is megépül. A létesítmény európai uniós támogatással jön létre, és hosszú távon hozzájárulhat az elektromobilitás infrastruktúrájának fejlődéséhez, valamint a logisztikai ágazat karbonlábnyomának csökkentéséhez.

Közel 10 milliárd forintos projekt

  • A megközelítőleg 10 milliárd forint értékű beruházás a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapban valósul meg, amelyet a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel. 
  • Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő alapító-vezérigazgatója hozzátette: „Ez a projekt szervesen illeszkedik a Recorde befektetési stratégiájához. A legmegbízhatóbb ingatlanfejlesztők számára nyújtunk prudens, transzparens és üzletileg kiemelkedő lehetőséget arra, hogy a legjobb hozam-kockázatú projektjeikhez intézményi és privátbanki társbefektetőket gyűjtsenek maguk mellé. Büszkék vagyunk arra, hogy egyedi igényekre szabott, önálló befektetési alap struktúrával járulhattunk hozzá ennek a kiemelkedő projektnek létrejöttéhez.”
  • Az új park a Panattoni Hungary ötödik magyarországi logisztikai fejlesztése, amely jól illeszkedik a cég hosszú távú célkitűzéseihez a közép-európai régióban. A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője, amely a 2005. évi piacra lépése óta vezető szerepet tölt be Európában is. A vállalat 2021-től van jelen saját leányvállalattal hazánkban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu