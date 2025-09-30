5 órája
10 milliárdos beruházással új logisztikai parkot alakítanak ki az M1-es mellett - videó
Elektromoskamion-parkoló és töltőállomás is része annak a logisztikai központnak, melyet 27 ezer négyzetméteren fejleszt a Panattoni Hungary Mosonmagyaróváron. A Panattoni Park Moson logisztikai parkba elsőként a Fiege költözhet be jövő év elején.
A Panattoni Hungary a Lajta-parti városban, közel az autópályához építi meg legújabb logisztikai parkját és központját, amelynek közel kétharmadát már az építkezés megkezdése előtt bérbeadták – adta hírül a vállalkozás. A 27 000 négyzetméteres fejlesztés különlegessége, hogy a projekt részeként hazánkban az elsők között építenek fel elektromoskamion-parkolót és töltőállomást. A Panattoni Park Moson első bérlőjeként 18 ezer négyzetméteren a Fiege kap helyet: ők 2026 elején vehetik birtokba az ingatlant. A teljes beruházás átadása jövő év második negyedévében várható. A beruházásról Nagy István, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt közösségi oldalán.
Logisztikai parkot fejlesztenek Mosonmagyaróváron
A mosonmagyaróvári fejlesztés stratégiai jelentőségét hangsúlyozza, hogy kivételes földrajzi adottságokkal rendelkező telken valósul meg; az osztrák, szlovák és magyar hármashatár közelében. A telek közvetlen kapcsolattal rendelkezik a régió fő közlekedési ütőeréhez, az M1-es autópályához, ideális lokációt és láthatóságot kínálva a nemzetközi szállítmányozásban és disztribúcióban érdekelt szereplők számára.
A Fiege az első "fecske"
A Panattoni Park Moson projekt jelentős előbérleti sikerrel indul: a terület mintegy 70 százalékára már a kivitelezés kezdeti szakaszában megállapodást kötöttek az első bérlővel, a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.-vel.
– A Fiege számára kulcsfontosságú, hogy olyan stratégiai elhelyezkedésű, modern és fenntartható logisztikai központokban bővíthesse kapacitásait, amelyek hosszú távon is képesek támogatni ügyfeleink igényeit és a fenntarthatósági célkitűzéseinket egyaránt. A Panattoni Park Moson tökéletesen illeszkedik ezen törekvéseinkhez, és örömmel várjuk, hogy a fejlesztés átadását követően új központunkkal tovább erősítsük magyarországi és közép-európai jelenlétünket – emelte ki Hepp Gergely, a Fiege Group SEE régió ügyvezetője.
A közel 18 000 négyzetméteres bérleményre szóló szerződés értelmében a nemzetközi logisztikai vállalat várhatóan 2026 elején már birtokba veheti az ingatlant, a teljes projekt átadása pedig 2026 második negyedévére várható.
„A 27 000 négyzetméteres csarnok és az előbérleti sikerek jól példázzák, hogy a prémium logisztikai fejlesztésekre továbbra is élénk kereslet mutatkozik a magyar piacon” – mondta Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója.
Mint aláhúzták, a Panattoni a projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos építési megoldásokra és a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Az új ipari létesítmény célja, hogy elérje a BREEAM „Excellent” fenntarthatósági minősítést, amely nemzetközi szinten is az egyik legelismertebb zöldépület-tanúsítvány. A környezetbarát megközelítést erősíti az a tény is, hogy a fejlesztés részeként Magyarország egyik első elektromos kamionparkolója is megépül. A létesítmény európai uniós támogatással jön létre, és hosszú távon hozzájárulhat az elektromobilitás infrastruktúrájának fejlődéséhez, valamint a logisztikai ágazat karbonlábnyomának csökkentéséhez.
Közel 10 milliárd forintos projekt
- A megközelítőleg 10 milliárd forint értékű beruházás a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapban valósul meg, amelyet a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.
- Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő alapító-vezérigazgatója hozzátette: „Ez a projekt szervesen illeszkedik a Recorde befektetési stratégiájához. A legmegbízhatóbb ingatlanfejlesztők számára nyújtunk prudens, transzparens és üzletileg kiemelkedő lehetőséget arra, hogy a legjobb hozam-kockázatú projektjeikhez intézményi és privátbanki társbefektetőket gyűjtsenek maguk mellé. Büszkék vagyunk arra, hogy egyedi igényekre szabott, önálló befektetési alap struktúrával járulhattunk hozzá ennek a kiemelkedő projektnek létrejöttéhez.”
- Az új park a Panattoni Hungary ötödik magyarországi logisztikai fejlesztése, amely jól illeszkedik a cég hosszú távú célkitűzéseihez a közép-európai régióban. A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője, amely a 2005. évi piacra lépése óta vezető szerepet tölt be Európában is. A vállalat 2021-től van jelen saját leányvállalattal hazánkban.