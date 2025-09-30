10 milliárdos beruházással új logisztikai parkot alakítanak ki az M1-es mellett - videó

A Panattoni Hungary a Lajta-parti városban, közel az autópályához építi meg legújabb logisztikai parkját és központját, amelynek közel kétharmadát már az építkezés megkezdése előtt bérbeadták – adta hírül a vállalkozás. A 27 000 négyzetméteres fejlesztés különlegessége, hogy a projekt részeként hazánkban az elsők között építenek fel elektromoskamion-parkolót és töltőállomást. A Panattoni Park Moson első bérlőjeként 18 ezer négyzetméteren a Fiege kap helyet: ők 2026 elején vehetik birtokba az ingatlant. A teljes beruházás átadása jövő év második negyedévében várható. A beruházásról Nagy István, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt közösségi oldalán.

Logisztikai park épül Mosonmagyaróváron 10 milliárd forintból

A mosonmagyaróvári fejlesztés stratégiai jelentőségét hangsúlyozza, hogy kivételes földrajzi adottságokkal rendelkező telken valósul meg; az osztrák, szlovák és magyar hármashatár közelében. A telek közvetlen kapcsolattal rendelkezik a régió fő közlekedési ütőeréhez, az M1-es autópályához, ideális lokációt és láthatóságot kínálva a nemzetközi szállítmányozásban és disztribúcióban érdekelt szereplők számára.

A Fiege az első "fecske"

A Panattoni Park Moson projekt jelentős előbérleti sikerrel indul: a terület mintegy 70 százalékára már a kivitelezés kezdeti szakaszában megállapodást kötöttek az első bérlővel, a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.-vel.

– A Fiege számára kulcsfontosságú, hogy olyan stratégiai elhelyezkedésű, modern és fenntartható logisztikai központokban bővíthesse kapacitásait, amelyek hosszú távon is képesek támogatni ügyfeleink igényeit és a fenntarthatósági célkitűzéseinket egyaránt. A Panattoni Park Moson tökéletesen illeszkedik ezen törekvéseinkhez, és örömmel várjuk, hogy a fejlesztés átadását követően új központunkkal tovább erősítsük magyarországi és közép-európai jelenlétünket – emelte ki Hepp Gergely, a Fiege Group SEE régió ügyvezetője.

