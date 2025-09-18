Muci néni aszalt szilvás bablevese meghódította a zágrábiakat - fotók

A zágrábi Liszt Intézet évadnyitóján Tényő küldöttsége Székely Rita polgármester vezetésével vett részt.

Fotó: tenyo.hu

Tényő a Liszt Intézetben

A tényői küldöttség hazai finomságokkal érkezett. Petrovicz Zoltánné Muci néni aszalt szilvás bablevest készített a jelenlévőknek, amihez paprikás kattancsot és kuglófot kínáltak. Finom borokat is vittek, a Tar Pincészet jóvoltából a Liszt Intézet évadnyitójára.

Különleges tényői ízeket kínáltak a vendégeknek.

Fotó: tenyo.hu

Dr. Demcsák Csaba nagykövet és Székely Rita polgármester köszöntője után négy táncos fiatal (Szabó Attila, Júlia és Borbála, Gyarmathy Csongor) néptáncbemutatót tartott. A táncházba sokan bekapcsolódtak, így vidáman telt a délután. Sándor József Péter tényői alkotász a „Bennünk élő hagyomány” - A modern népzenegyűjtés és táncházmozgalom című kiállítását és rogyasztott üveg tárgyait vitte el a horvát fővárosba, felesége, Samu Eszter keramikus pedig rongybabát készített a gyermekekkel.

A küldöttség ajándékot is vitt az intézetnek.

Fotó: tenyo.hu

Székely Rita polgármester köszöntőjében bemutatta Tényőt, múltját, hagyományait. Elmondta, hogy a magyar konyha több, mint receptek gyűjteménye.

– Minden fogásban ott van a történelmünk, a családi örökségünk, a nagyszülők mosolya és a vasárnapi ebéd melege. A közismert gulyás, a töltött káposzta, a pogácsa vagy a rétes – mind-mind egy darab Magyarország és egy darab emlék. Ezek az ízek visznek vissza a gyerekkorba, idézik fel a családi asztal köré gyűlt szeretetet, és hozzák közelebb egymáshoz a közösségeket – mondta a polgármester, aki örömmel osztotta meg a zágrábiakkal, a Zágrábban élő magyarokkal a hazai élményeket.