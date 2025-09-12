Összefogás határok nélkül - Segítség a kempteni Lions Clubtól

A Lions Clubok pénteki ünnepélyes átadásán a résztvevők nemcsak tárgyi javakat kaptak, hanem a törődés és az emberi szolidaritás jelképeit is.

A Lions Club jelmondata: „Segítünk, ahol csak tudunk” Fotó: Varga Henrietta

Lions adományok több intézménynek

Az eseményen Bors Dániel, a soproni klub elnöke hangsúlyozta: a támogatás messze túlmutat a hétköznapokon, hiszen a kapott eszközök mellett maga a figyelem és az odafordulás is erőt ad. A Balfi utcai idősek otthona, a helyi kórház betegei, valamint a Tómalom utcai gyermekotthon lakói modern egészségügyi segédeszközökhöz – köztük tolószékekhez, járókeretekhez, speciális ágyakhoz és matracokhoz – jutottak. Ezek az adományok hozzájárulnak a biztonságosabb mindennapokhoz, miközben az életminőség javítását és a méltóság megőrzését is szolgálják.

Fotó: Varga Henrietta

Az elnök köszönetét fejezte ki a Kempten Cambodunum tagjainak, akik nem csupán felszerelésekkel, hanem odaadással is támogatták az akciót. Hálával szólt a soproni szervezőkről, valamint az intézmények munkatársairól, akik nap mint nap a gondozottakért dolgoznak. Kiemelte: a Lions közösség hosszú távú célja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a helyi igényeket, és minden alkalmat megragadjon a segítségnyújtásra.

A testvérklub képviseletében Frank Edele, a két szervezet összekötője szintén az együttműködés fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy örömmel állnak a kezdeményezés mellé, hiszen a Lions jelmondata – „Segítünk, ahol csak tudunk” – pontosan kifejezi küldetésüket. Mint mondta, külön öröm számukra, hogy ezt a célt ismét közösen valósíthatták meg.

Fotó: Varga Henrietta

Az átadáson megszólalt Kocsis Jánosné, a „Tómalom Híd” Alapítvány kuratóriumi elnöke is, aki meghatódva mondott köszönetet a támogatásért. Hangsúlyozta, hogy az érintett gyermekek és családjaik számára az új lehetőségek óriási jelentőséggel bírnak: könnyebbé válhat a mozgás, az önálló életvitel, és mindez reményt ad a mindennapokban.

A rendezvény tehát egy méltó példája annak, hogyan válhat a nemzetközi összefogás kézzel fogható, maradandó értékké a helyi közösség számára.