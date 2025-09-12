szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adomány

1 órája

Összefogás határok nélkül - Segítség a kempteni Lions Clubtól

Címkék#adomány#Lions Club Sopron#Lions Club

Különleges alkalomnak adott otthont Sopron. A Lions Club Sopron és testvérszervezete, a németországi Lions Club Kempten Cambodunum közös kezdeményezése révén ismét értékes segítség érkezett a helyi közösségekhez

Varga Henrietta

A Lions Clubok pénteki ünnepélyes átadásán a résztvevők nemcsak tárgyi javakat kaptak, hanem a törődés és az emberi szolidaritás jelképeit is.

lions
A Lions Club jelmondata: „Segítünk, ahol csak tudunk” Fotó: Varga Henrietta

Lions adományok több intézménynek

Az eseményen Bors Dániel, a soproni klub elnöke hangsúlyozta: a támogatás messze túlmutat a hétköznapokon, hiszen a kapott eszközök mellett maga a figyelem és az odafordulás is erőt ad. A Balfi utcai idősek otthona, a helyi kórház betegei, valamint a Tómalom utcai gyermekotthon lakói modern egészségügyi segédeszközökhöz – köztük tolószékekhez, járókeretekhez, speciális ágyakhoz és matracokhoz – jutottak. Ezek az adományok hozzájárulnak a biztonságosabb mindennapokhoz, miközben az életminőség javítását és a méltóság megőrzését is szolgálják.

Fotó: Varga Henrietta

Az elnök köszönetét fejezte ki a Kempten Cambodunum tagjainak, akik nem csupán felszerelésekkel, hanem odaadással is támogatták az akciót. Hálával szólt a soproni szervezőkről, valamint az intézmények munkatársairól, akik nap mint nap a gondozottakért dolgoznak. Kiemelte: a Lions közösség hosszú távú célja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a helyi igényeket, és minden alkalmat megragadjon a segítségnyújtásra.

A testvérklub képviseletében Frank Edele, a két szervezet összekötője szintén az együttműködés fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy örömmel állnak a kezdeményezés mellé, hiszen a Lions jelmondata – „Segítünk, ahol csak tudunk” – pontosan kifejezi küldetésüket. Mint mondta, külön öröm számukra, hogy ezt a célt ismét közösen valósíthatták meg.

Fotó: Varga Henrietta

Az átadáson megszólalt Kocsis Jánosné, a „Tómalom Híd” Alapítvány kuratóriumi elnöke is, aki meghatódva mondott köszönetet a támogatásért. Hangsúlyozta, hogy az érintett gyermekek és családjaik számára az új lehetőségek óriási jelentőséggel bírnak: könnyebbé válhat a mozgás, az önálló életvitel, és mindez reményt ad a mindennapokban.

A rendezvény tehát egy méltó példája annak, hogyan válhat a nemzetközi összefogás kézzel fogható, maradandó értékké a helyi közösség számára.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu