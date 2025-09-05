Útépítés Kapuváron, a Cseresznye soron dolgoznak a gépek, óvatosan arrafelé

Az önkormányzat által megbízott kivitelező cég várhatóan december közepéig végzi el a Cseresznye sor Honvéd utca és Margit híd utca közötti szakaszának útépítési munkáit. A fejlesztés időtartama alatt az utcát szakaszosan lezárják, ezért kérik, hogy az arra járók fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőség szerint keressenek más útvonalat.