Útépítés Kapuváron, a Cseresznye soron dolgoznak a gépek, óvatosan arrafelé
Kapuváron, a Cseresznye sor útburkolatát újítják fel. Várhatóan decemberig dolgoznak a területen, lezárásokra is számítani kell.
Az önkormányzat által megbízott kivitelező cég várhatóan december közepéig végzi el a Cseresznye sor Honvéd utca és Margit híd utca közötti szakaszának útépítési munkáit. A fejlesztés időtartama alatt az utcát szakaszosan lezárják, ezért kérik, hogy az arra járók fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőség szerint keressenek más útvonalat.
