Lezárások az M1-es autópályán, szélesítési munkák, terelések, vízvezetéket kötnek a 85-ös főúton

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban szélesítési munka folyik, a 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkálatokhoz kapcsolódóan az M0-s autóút csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon is csak két szűk sáv járható –írja az Útinform.

- A szélesítési munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

- új terelést építettek ki Győr elkerülő szakaszán, a 117-es és a 104-es km között. A Budapest felé vezető oldalon a külső, és a leállósávot lezárták, így az arra haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A munkavégzés nem jár csomóponti ág zárással.

- Lébény után, a határ irányába is új terelést építettek ki. A 148-as és a 161-es km között külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába külső és a leállósáv járható. A felújítási munka idejére a 150-es km-nél fekvő Hanság pihenőt is lezárták.

A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.