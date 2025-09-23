szeptember 23., kedd

Emlékezés

2 órája

A legnagyobb magyarra emlékeztek Sopronban - fotók

Sopron idén is méltó módon tisztelgett gróf Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” születésének évfordulóján.

Varga Henrietta

A Perkovátz-Ház Baráti Köre kedden délután a "legnagyobb magyar" és Sopron első díszpolgárának szobránál szervezett koszorúzást, amelyen a baráti kör tagjai, a Széchenyi-gimnázium öregdiákjai, valamint Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vettek. 

legnagyobb magyar
Gróf Széchenyi Istvánra, a "legnagyobb magyarra" emlékeztek Sopronban. Fotó: Rombai Péter

A legnagyobb magyarra emlékeztek Sopronban

Perkovácz Tamás, a baráti kör vezetője beszédében kiemelte, hogy a reformkor és a modern Magyarország egyik legfontosabb előfutára gróf Széchenyi István volt. 

Ha Széchenyi nem él és nem dolgozik, hazánk egészen más lenne. A „legnagyobb magyar” hittel, szeretettel és rendkívüli kitartással követte édesapja példáját, a közösség és a magyarság felemelését tekintette életcéljának.

A történelmi előzményekről szólva a baráti kör elnöke rámutatott, hogy Mohács tragédiáját követően hazánk hosszú időn át sodródott, és a remény csak a 19. század elején kezdett felcsillanni. Széchenyi munkássága ekkoriban a társadalmi és gazdasági fejlődés motorja lett: az oktatástól a közlekedés fejlesztéséig, a vízügytől az utak felújításáig számos területen hagyta nyomát.

Széchenyi Istvánra emlékeztek Sopronban

Fotók: Rombai Péter
Fotó: Rombai Péter

Hozzátette: Sopronban különösen jól látható Széchenyi öröksége: az ő nevét viseli az egykori főreál iskola, a város második legnagyobb vigadója, a kaszinó épülete, és neki köszönhető a Sopron–Bécsújhely vasútvonal 1847-es megvalósulása. 

- Ha Széchenyi István nem élt volna, Magyarország és Sopron sok mindenben más lenne – hangsúlyozta Perkovácz Tamás.

Fotó: Rombai Péter

- Széchenyi István a legnagyobb magyar, 234. születésnapját ünnepeljük, és ezt a Soproni Tudományos Ismeretterjesztő Társaság egy különleges alkalommal teszi még emlékezetesebbé: dr. Brummer Krisztián előadásával, aki Széchenyi feleségéről és saját kutatásairól számol be. 

A beszédeket követően a résztvevők koszorúkkal és tisztelettel adóztak a reformkor kimagasló alakjának. Sopronban és szerte az országban nem felejtik el Széchenyi István születésnapját: a gróf élete és munkássága ma is példaként szolgál a közösség és a nemzet szolgálatában.

Fotó: Rombai Péter

 

 

