A legnagyobb magyarra emlékeztek Sopronban - fotók

A Perkovátz-Ház Baráti Köre kedden délután a "legnagyobb magyar" és Sopron első díszpolgárának szobránál szervezett koszorúzást, amelyen a baráti kör tagjai, a Széchenyi-gimnázium öregdiákjai, valamint Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vettek.

Gróf Széchenyi Istvánra, a "legnagyobb magyarra" emlékeztek Sopronban. Fotó: Rombai Péter

A legnagyobb magyarra emlékeztek Sopronban

Perkovácz Tamás, a baráti kör vezetője beszédében kiemelte, hogy a reformkor és a modern Magyarország egyik legfontosabb előfutára gróf Széchenyi István volt.

Ha Széchenyi nem él és nem dolgozik, hazánk egészen más lenne. A „legnagyobb magyar” hittel, szeretettel és rendkívüli kitartással követte édesapja példáját, a közösség és a magyarság felemelését tekintette életcéljának.

A történelmi előzményekről szólva a baráti kör elnöke rámutatott, hogy Mohács tragédiáját követően hazánk hosszú időn át sodródott, és a remény csak a 19. század elején kezdett felcsillanni. Széchenyi munkássága ekkoriban a társadalmi és gazdasági fejlődés motorja lett: az oktatástól a közlekedés fejlesztéséig, a vízügytől az utak felújításáig számos területen hagyta nyomát.