Hosszú órák, sok kilométer

49 perce

Győrbe érkezik meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata - videó

Címkék#Győr#közösségi közlekedés#Volán#Pécs#buszjárat

Ezen az útvonalon hosszú évekig egy ikonikus Ikarus is járt. Ismerd meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjáratát.

Kisalföld.hu

A TikTokon osztotta meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjáratáról a videót egy felhasználó. Utánajártunk hogy milyen hosszú ideig tart az út és hány kilométert tesz meg a busz.

leghosszabb busz
Győr és Pécs között is járnak távolsági buszok, ez az egyik leghosszabb buszjárat az országban. Forrás: Kisalföld archívum

Ez az egyik leghosszabb buszjárat a Dunántúlon

A 1707/12-es járatszám alapján készült videóban láthatjuk milyen útvonalat jár be a távolsági busz. Több mint 340 kilométeres távot közel egy percben mutatja be a videós.

@public_transport_zsolti A videó a 1707/12 járatszám alapján készült #travelboast #pécs #busz #szekszárd #győr ♬ A csúcson túl - Majka & Curtis & Nika

A menetrendek.hu-n tájékozódva azonban más képet mutat a valóság. A távolsági járat 240 kilométert tesz meg, mindezt négy és fél óra leforgása alatt.

Érdekesség, hogy van ennél hosszabb útvonal is ami Győrből indul. Szegedig lejutni több mint 280 kilométerbe és 5 óra 40 percbe telik.

Az utolsó emeletes győri busz is erre járt évekig

Az Ikarus-busz 18 éven át szolgálta az utasokat. Az utolsó években főleg Győr és Pécs között járt.

 

