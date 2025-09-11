49 perce
Győrbe érkezik meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata - videó
Ezen az útvonalon hosszú évekig egy ikonikus Ikarus is járt. Ismerd meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjáratát.
A TikTokon osztotta meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjáratáról a videót egy felhasználó. Utánajártunk hogy milyen hosszú ideig tart az út és hány kilométert tesz meg a busz.
Ez az egyik leghosszabb buszjárat a Dunántúlon
A 1707/12-es járatszám alapján készült videóban láthatjuk milyen útvonalat jár be a távolsági busz. Több mint 340 kilométeres távot közel egy percben mutatja be a videós.
A menetrendek.hu-n tájékozódva azonban más képet mutat a valóság. A távolsági járat 240 kilométert tesz meg, mindezt négy és fél óra leforgása alatt.
Érdekesség, hogy van ennél hosszabb útvonal is ami Győrből indul. Szegedig lejutni több mint 280 kilométerbe és 5 óra 40 percbe telik.
Az utolsó emeletes győri busz is erre járt évekig
Az Ikarus-busz 18 éven át szolgálta az utasokat. Az utolsó években főleg Győr és Pécs között járt.
