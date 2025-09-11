Győrbe érkezik meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata - videó

A TikTokon osztotta meg a Dunántúl egyik leghosszabb buszjáratáról a videót egy felhasználó. Utánajártunk hogy milyen hosszú ideig tart az út és hány kilométert tesz meg a busz.

Győr és Pécs között is járnak távolsági buszok, ez az egyik leghosszabb buszjárat az országban. Forrás: Kisalföld archívum

Ez az egyik leghosszabb buszjárat a Dunántúlon

A 1707/12-es járatszám alapján készült videóban láthatjuk milyen útvonalat jár be a távolsági busz. Több mint 340 kilométeres távot közel egy percben mutatja be a videós.

A menetrendek.hu-n tájékozódva azonban más képet mutat a valóság. A távolsági járat 240 kilométert tesz meg, mindezt négy és fél óra leforgása alatt.

Érdekesség, hogy van ennél hosszabb útvonal is ami Győrből indul. Szegedig lejutni több mint 280 kilométerbe és 5 óra 40 percbe telik.

Az utolsó emeletes győri busz is erre járt évekig

Az Ikarus-busz 18 éven át szolgálta az utasokat. Az utolsó években főleg Győr és Pécs között járt.