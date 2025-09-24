Isten vele, Laci bácsi! Elhunyt a legendás fodrász, elköszönt "meseország királya"

Életének 83. évében elhunyt Budai László, Csorna legendás fodrásza, a város színes egyénisége, a helyi iparostársadalom meghatározó tagja. Laci bácsi megtestesítője volt a még a régi világból való női-férfi fodrászok mintaképének, akinek a vendég szent volt és a munka szolgálat. Műhelyében mindig vidám hangulat uralkodott, egy-egy sztorival, viccel a szomorúak kedvét is felvidította. S. Nagy István talán róla írta nagy slágerét, amiben Gedeon bácsiként emlegeti "meseország királyát". Vendégei nevében Dóczyné Kocsis Márta búcsúzik megható szavakkal a legendás fodrásztól.

Budai László, a legendás fodrász kedves virágai között, egy régi felvételen. Fotó: Kisalföld archívum

Elköszönt a legendás fodrász

"Fodrászüzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, lotyogás,/Tartós hullám, tupír, hajfestésre várakozás."

Meseország, ahogy a slágerben éneklik. Ennek az üzletnek a királya Te voltál. Az elmúlt évtizedekben -egész életedben- vajon hány nő és férfi fejét szépítetted meg? Közben bókoltál, történeteiddel elszórakoztattad a vendégeidet. Te is szoktál kapni kisebb ajándékokat, csokit, süteményt, hiszen köztudottan szeretted.

Több mint ötven éve voltam állandó vendéged. Időpont? Ugyan! Hajnali hat órakor, vagy éppen az ezredforduló újév napjának délutánján. Mert akkor kellett a frizura. Számomra legszebb és legemlékezetesebb mondásod: „Aztán kitűzd ám a kék rózsádat!” (A rózsa még megvan, de már nem látható, ahogy én sem, eljárt felettünk az idő.)

Távozáskor nem mondod többet: „Aztán várunk ám, szeretettel!” Mert már valahol, ott a fenti országban fésülöd a frizurákat, ahol sajnos már sok vendéged várt. Itt lent pedig „Hiányzik valaki ebből az utcából.”

Isten Veled, Budai Laci! Nem felejtünk el.

- Dóczyné Márti