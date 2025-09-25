1 órája
Lázár János Sopronban: „A hűség városa egyben a bizalom városa is” - fotók, videó
Szemerkélő eső kísérte a soproni Lázárinfót, ám ez sem tántorította el az érdeklődőket: sokan gyűltek össze az ’56-os emlékműnél, hogy meghallgassák Lázár Jánost. A miniszter Sopronban tartotta legújabb lakossági fórumát, ahol a kormány terveiről, a helyi fejlesztésekről és az ország jövőjéről is szó esett.
A rendezvény felvezetőjében hangsúlyozták: Sopron mindig is a polgári értékek, a kulturális hagyományok és a kölcsönös tisztelet városa volt. Emlékeztettek a város történelmi pillanataira – a népszavazásra, amelynek köszönhetően Sopron Magyarország része maradt, valamint a Páneurópai Piknikre, amely a rendszerváltozás és a német egység egyik kulcseseménye volt.
Lázár János Sopronban tartott beszédet
Lázár János beszédében kitért arra, hogy a Lázárinfók eddigi 16 állomásán több mint hatszáz kérdésre válaszolt. Sopronban sem volt másként: a közlekedés, a gyermekvédelem, a gazdasági lehetőségek és a helyi fejlesztések egyaránt napirendre kerültek.
Lázár János Sopronban tartott beszédetFotók: Rombai Péter
Kiemelte, hogy Sopron speciális helyzetben van: miközben sok vidéki város lélekszáma csökken, itt évről évre nő a lakosság, ami komoly feladat elé állítja a városvezetést. Az M85-ös gyorsforgalmi út megépítését a város „kiszabadításaként” említette, ugyanakkor hangsúlyozta: a jövő kulcsa a versenyképes munkahelyek létrehozása, hogy a helyiek ne kényszerüljenek Ausztriába ingázni.
Gazdasági szempontból Sopron lemaradását főként az iparűzési adóbevételben és a multinacionális cégek hiányában látta, és kijelentette: a kormány célja, hogy a nyugat-magyarországi régióban is olyan munkahelyek jöjjenek létre, amelyek bérei felveszik a versenyt az osztrák fizetésekkel.
A miniszter különösen határozottan fogalmazott a gyermekvédelem kapcsán. Mint mondta, a pedofil bűncselekményeket a legsúlyosabb véteknek tartja, amelyekre szerinte tényleges életfogytiglani büntetés, sőt kémiai kasztrálás lenne a megfelelő válasz. Egyúttal a pedofíliával kapcsolatos alaptalan vádaskodásokat is elítélte, hangsúlyozva: ezek nemcsak a politikusokat, hanem az egész társadalmat gyengítik.
A fórum során a kérdések zöme helyi ügyekre irányult. A soproniak különösen a GYSEV jövőjére, működésére, valamint a Fertő tó sorsára voltak kíváncsiak. A tó körüli fejlesztések és a természet megóvása egyaránt foglalkoztatta a jelenlévőket, míg a vasúttársasággal kapcsolatban a menetrendek, a szolgáltatás színvonala és a fejlesztési lehetőségek kerültek előtérbe.