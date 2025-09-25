Lázár János Sopronban: „A hűség városa egyben a bizalom városa is” - fotók, videó

Kiemelte, hogy Sopron speciális helyzetben van: miközben sok vidéki város lélekszáma csökken, itt évről évre nő a lakosság, ami komoly feladat elé állítja a városvezetést. Az M85-ös gyorsforgalmi út megépítését a város „kiszabadításaként” említette, ugyanakkor hangsúlyozta: a jövő kulcsa a versenyképes munkahelyek létrehozása, hogy a helyiek ne kényszerüljenek Ausztriába ingázni.

Gazdasági szempontból Sopron lemaradását főként az iparűzési adóbevételben és a multinacionális cégek hiányában látta, és kijelentette: a kormány célja, hogy a nyugat-magyarországi régióban is olyan munkahelyek jöjjenek létre, amelyek bérei felveszik a versenyt az osztrák fizetésekkel.

A miniszter különösen határozottan fogalmazott a gyermekvédelem kapcsán. Mint mondta, a pedofil bűncselekményeket a legsúlyosabb véteknek tartja, amelyekre szerinte tényleges életfogytiglani büntetés, sőt kémiai kasztrálás lenne a megfelelő válasz. Egyúttal a pedofíliával kapcsolatos alaptalan vádaskodásokat is elítélte, hangsúlyozva: ezek nemcsak a politikusokat, hanem az egész társadalmat gyengítik.

A fórum során a kérdések zöme helyi ügyekre irányult. A soproniak különösen a GYSEV jövőjére, működésére, valamint a Fertő tó sorsára voltak kíváncsiak. A tó körüli fejlesztések és a természet megóvása egyaránt foglalkoztatta a jelenlévőket, míg a vasúttársasággal kapcsolatban a menetrendek, a szolgáltatás színvonala és a fejlesztési lehetőségek kerültek előtérbe.