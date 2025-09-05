szeptember 5., péntek

Társ a közlekedésben

1 órája

Öt egyszerű szabály, hogyan segíthetünk látássérülteknek átkelni az úton - videó

Címkék#közlekedés#vakvezető kutya#látássérült

Ezt az öt egyszerű lépést megjegyezve gyorsan és feszengés nélkül fel tudjuk ajánlani segítségünket egy látássérültnek.

Dániel Viktória

Szinte mindenki találkozott már látássérülttel az utcán.  Akadályokkal nehezített járda szakaszon vagy az úton való átkelésnél még a segítő kutyával közlekedőknek is kell néha egy kis segítség. Sok járókelő azért nem nyújtja ilyenkor a karját, mert nem tudja mit tegyen, hogyan tud hatékonyan segíteni embertársának. Öt egyszerű lépésben és videón is mutatjuk, milyen egyszerű ez a valóságban.

látássérült
Látássérült és vak emberek hívták fel a közlekedés résztvevőinek figyelmét Győrben. Néhány egyszerű lépésben azt is megmutatták,
 hogyan tudja valaki gyorsan és számukra is megfelelően felajánlani a segítségét.
Fotó: Csapó Balázs

Látássérült segítségnyújtás 5 lépésben

  1. Köszönjünk és mutatkozzunk be.
  2. Érintsük meg finoman a szabad karját (amelyikben nincsen bot vagy póráz).
  3. Kérdezzük meg, hogy szüksége van-e segítségre.
  4. A szabad kéz felőli oldalra állva nyújtsuk könyökünket, felkarunkat, hogy azt a látássérült megfoghassa.
  5. Fél lépéssel a látássérült előtt haladva jelezzük neki az irányt, valamint ha az úton repedés vagy magasabb járdapadka van.

 

