Társ a közlekedésben
1 órája
Öt egyszerű szabály, hogyan segíthetünk látássérülteknek átkelni az úton - videó
Ezt az öt egyszerű lépést megjegyezve gyorsan és feszengés nélkül fel tudjuk ajánlani segítségünket egy látássérültnek.
Szinte mindenki találkozott már látássérülttel az utcán. Akadályokkal nehezített járda szakaszon vagy az úton való átkelésnél még a segítő kutyával közlekedőknek is kell néha egy kis segítség. Sok járókelő azért nem nyújtja ilyenkor a karját, mert nem tudja mit tegyen, hogyan tud hatékonyan segíteni embertársának. Öt egyszerű lépésben és videón is mutatjuk, milyen egyszerű ez a valóságban.
Látássérült segítségnyújtás 5 lépésben
- Köszönjünk és mutatkozzunk be.
- Érintsük meg finoman a szabad karját (amelyikben nincsen bot vagy póráz).
- Kérdezzük meg, hogy szüksége van-e segítségre.
- A szabad kéz felőli oldalra állva nyújtsuk könyökünket, felkarunkat, hogy azt a látássérült megfoghassa.
- Fél lépéssel a látássérült előtt haladva jelezzük neki az irányt, valamint ha az úton repedés vagy magasabb járdapadka van.
