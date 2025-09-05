Öt egyszerű szabály, hogyan segíthetünk látássérülteknek átkelni az úton - videó

Szinte mindenki találkozott már látássérülttel az utcán. Akadályokkal nehezített járda szakaszon vagy az úton való átkelésnél még a segítő kutyával közlekedőknek is kell néha egy kis segítség. Sok járókelő azért nem nyújtja ilyenkor a karját, mert nem tudja mit tegyen, hogyan tud hatékonyan segíteni embertársának. Öt egyszerű lépésben és videón is mutatjuk, milyen egyszerű ez a valóságban.

Látássérült és vak emberek hívták fel a közlekedés résztvevőinek figyelmét Győrben. Néhány egyszerű lépésben azt is megmutatták,

hogyan tudja valaki gyorsan és számukra is megfelelően felajánlani a segítségét.

Fotó: Csapó Balázs

Látássérült segítségnyújtás 5 lépésben