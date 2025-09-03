24 perce
A látássérültek szerint ilyen Győrben közlekedni - fotók, videó
Látássérültek és vakok meséltek arról milyen kihívások várják őket a Győri közlekedésben. Elmondták min változtatnának és hogy milyen pozitívumokat tapasztalnak az utcákon.
Az autósok gyakran nem veszik észre a fehér botot, a segítő kutyát pedig házi kedvencnek nézik. A sétával az ő figyelmüket szeretnék felhívni, a közlekedés tényleg legvédtelenebb szereplőire.
Fotó: Csapó Balázs
Ön át tudna úgy kelni a városon, hogy nem lát? Az átlag embernek már néhány méter megtétele is kihívást jelent csukott szemmel. Látássérült embertársaink számára azonban ez a mindennapok része. Győrben figyelemfelhívó sétával kérték a közlekedőket, hogy jobban figyeljenek a fehér bottal és segítő kutyával érkező gyalogosokra.
Látássérült emberek a közlekedésről
– Mi is szeretünk egyedül közlekedni és ma már sok technikai eszköz van, ami ebben segítségünkre van – mondta el Lenzsér Jánosné Kati a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron vármegyei Egyesületének győri csoportjának vezetője. – A zöld jelzésnél hangot adó jelzőlámpák ügyében több kérésünk is volt a város felé és legnagyobb örömünkre mindet meghallgatták. Azonban van néhány fontos, egyesek számára talán jelentéktelennek tűnő dolog, ami számunkra viszont nagy különbséget jelent. Az egyik ilyen, hogy amikor több busz is egyszerre érkezik ugyanabba az öbölbe, az utolsó előfordul, hogy csak hátul áll meg, felveszi az utasait és onnét indul tovább. Viszont, ha nem hajt be teljesen a felszálló helyre egy látássérült vagy vak ember könnyen lemarad a buszjáratáról, hiszen nem tudja, hogy az már megérkezett.
Vakok és gyengénlátók sétáltak GyőrbenFotók: Csapó Balázs
A tömegközlekedés kapcsán szintén komoly nehezítő tényező, hogy a legtöbb oszlop nem, vagy nem mindig mondja be, hogy melyik járat érkezik.
A járműveken lévő hangosbemondó rendszer szintén rendre nem jelzi, hogy melyik megálló következik. Ezek számunkra hatalmas különbséget jelentenek a mindennapi közlekedésünkben.
Hangtalan járművek
Győriné Illike is hasonló kihívásokról számolt be. Valamint hozzátette a járdák szélét többet kellene takarítani, mert gyakori hogy benövi a fű vagy a gyom.
– Nagyon sok jó kezdeményezés van Győrben, ami segít nekünk. Volt olyan eset, hogy a busz sofőrje leszállt és átkísért a gyalogos átkelőhelyen, hogy biztosan biztonságban átértje. Azonban autósokat és az elektromos eszközökkel közlekedőket szeretném kérni, hogy jobban figyeljenek ránk. Mi nem látjuk magukat, sőt az elektromos, autókat, buszokat és rollereket még meghallani se mindig tudjuk a forgalom zajában.
A járdák kapcsán az is felmerül, hogy felhasználók a közösségi elektromos rollereket több gyűjtőpont környékén is össze-vissza, néha elfektetve hagyják. Emiatt több látássérült is elesett már a Győri járdákon.
Jó példák a fővárosból
Németh Ádám egy autóbalesetben szerzett fejsérülés következtében vált látás- és hallássérültté.
– Amikor Budapesten laktam, kaptam egy olyan gyufaskatulya méretű távirányítót, amivel a közlekedési jelzőlámpáknál a hang alapú segítséget be tudtam kapcsolni, emellett a buszmegállók hangosbemondóját is hiányolom – Mondta el Németh Ádám, amikor arról kérdeztük szerinte, hogyan lehetne a látássérültek számára könnyebbé tenni a közlekedést Győrben.
Az eseményt Majorné Bajnok Eszter a rendőr őrnagy, a győri rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának balesetmegelőzési titkára szervezte a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron vármegyei Egyesületének felkérésére. A két szervezet már korábban is együttműködött, akkor a látássérültek hallgattak meg egy előadást a közlekedésbiztonság kapcsán.