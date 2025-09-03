A látássérültek szerint ilyen Győrben közlekedni - fotók, videó

Ön át tudna úgy kelni a városon, hogy nem lát? Az átlag embernek már néhány méter megtétele is kihívást jelent csukott szemmel. Látássérült embertársaink számára azonban ez a mindennapok része. Győrben figyelemfelhívó sétával kérték a közlekedőket, hogy jobban figyeljenek a fehér bottal és segítő kutyával érkező gyalogosokra.

Rendőri felvezetéssel figyelemfelhívó céllal vak és látássérült emberek tettek sétát a győri Szigethy Attila út egyik jelzőlámpás kereszteződésében.

Fotó: Csapó Balázs

Látássérült emberek a közlekedésről

– Mi is szeretünk egyedül közlekedni és ma már sok technikai eszköz van, ami ebben segítségünkre van – mondta el Lenzsér Jánosné Kati a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron vármegyei Egyesületének győri csoportjának vezetője. – A zöld jelzésnél hangot adó jelzőlámpák ügyében több kérésünk is volt a város felé és legnagyobb örömünkre mindet meghallgatták. Azonban van néhány fontos, egyesek számára talán jelentéktelennek tűnő dolog, ami számunkra viszont nagy különbséget jelent. Az egyik ilyen, hogy amikor több busz is egyszerre érkezik ugyanabba az öbölbe, az utolsó előfordul, hogy csak hátul áll meg, felveszi az utasait és onnét indul tovább. Viszont, ha nem hajt be teljesen a felszálló helyre egy látássérült vagy vak ember könnyen lemarad a buszjáratáról, hiszen nem tudja, hogy az már megérkezett.