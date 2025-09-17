szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

11°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vannak kivételek

56 perce

Másfél milliót kell fizetni a lakcím bejelentéséért

Címkék#Kóbor Attila#győrújbaráti testület#önazonosság védelem#önkormányzat

Lakcímlétesítési engedély és betelepülési hozzájárulás bevezetéséről döntött a győrújbaráti képviselő-testület. A testület egyhangúlag megszavazta a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet, ami meghatározta, milyen feltételekkel lehet a településen lakcímet létesíteni.

Barki Andrea

A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet értelmében Győrújbaráton csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honlapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a győrújbaráti polgármesteri hivatalba. A betelepülési hozzájárulás összege 1,5 millió forint, aminek befizetéséről a lakcím bejelentéshez nyilatkozni kell. Az a betelepülő, aki ingatlant vásárol és utána lakcímet kíván létesíteni egyszeri 1,5 millió forint összegű betelepülési hozzájárulást köteles megfizetni.

lakcím
Nemrégen készült el a Csordahajtó út teljes felújítása is saját forrásból, mutatta nemrégen Kóbor Attila polgármester. Ezen az úton nincs lakcíme senkinek.
Fotó: archív/kisalfold.hu

Lakcím 1,5 millió forint hozzájárulással

A döntés után Kóbor Attila polgármestert kérdeztük, mit remél az önkormányzat ettől a rendelettől.


– Az önkormányzat feladata a település fenntartása, továbbfejlesztése. 2013 óta az ötezer fő feletti, és 10 ezer fő alatti településeknek, mint Győrújbarát is, nagyon kevés lehetőségük van pályázni. Erre a sajnálatos tényre évek óta próbálom felhívni az illetékesek figyelmét. Főként önkormányzati forrásból újítottuk fel épületeinket, útjainkat, de van még tennivaló bőven. Gondolkodni kellett azon, hogyan tudjuk a bevételeinket növelni. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a falu lélekszámának növekedési ütemét egy kicsit csökkentsük, hogy az infrastruktúra fejlesztését a növekedéshez tudjuk igazítani. A falu bejelentett lakosainak száma évszázadokig 3 250 fő körül volt, most pedig már 9 ezer, de nyaranta meghaladja 10 ezret is, mert nagyon sokan kiköltöznek – sorolta a döntés okait a polgármester, aki azt is leszögezte, hogy számukra nem csak az a kérdés, hogy az ideköltözőkkel mi lesz. Nekik arra is tekintettel kell lenniük, hogy a már itt élőknek megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani. Ehhez pedig pénz kell, ezért vezették be a betelepülési hozzájárulást. 

lakcím
A főutak már rendben vannak, de a település egész területén van még munka bőven.
Fotó: archív/kisalfold.hu

– Mi a lakcím létesítési engedély és a betelepülési hozzájáruláson kívül a legtöbbet a célzott szabályozásban gondolkodunk. Abban, hogy a zárt kertekben, külterületeken lévő kamrákban, zöldségtárolókban ne lakjanak, mert egy-két év ott lakás után aztán jelentkeznek, hogy már évek óta itt élnek, de nincs útjuk , közművük. Ezt mi nem tudjuk biztosítani, főleg akkor, amikor megközelíthetetlen helyen élnek. Az önkormányzatnak mindent meg kell tenni azért, hogy az itt élők életkörülményeit fenn tudjuk tartani, megfelelő legyen a bölcsődei, óvodai ellátás, a szociális gondoskodás, a kulturális és közösségi élet – jegyezte meg Kóbor Attila, aki azt is leszögezte, hogy bár a jogszabályi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy a zártkerteket felszabadítsák, a győrújbaráti testületnek ilyen szándéka nincs. Továbbra is szeretnék azokat zártkertként hagyni, nehogy meginduljon oda a tömegesen bejelentkezés.

A lakcím bejelentést nem érdemes megkerülni, mert jogellenes betelepülés esetén az önkormányzat kezdeményezi a lakcím törlését és közigazgatási bírság megfizetéséről dönthet a pénzügyi bizottság. 

A törvény azonban alanyi mentességet biztosít, melyről a jegyző igazolást állít ki. 

Ilyen törvényi mentességi ok többek között, 

  • ha a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója akar bejelentkezni, 
  • továbbá akinek a település a származási helye, 
  • vagy bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt, 
  • de az állami vagy önkormányzati foglalkoztatottakat, a településen munkát végzőket, és az itt működő köznevelési intézmény hallgatóját is mentesség illeti meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu