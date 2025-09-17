Másfél milliót kell fizetni a lakcím bejelentéséért

A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet értelmében Győrújbaráton csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honlapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a győrújbaráti polgármesteri hivatalba. A betelepülési hozzájárulás összege 1,5 millió forint, aminek befizetéséről a lakcím bejelentéshez nyilatkozni kell. Az a betelepülő, aki ingatlant vásárol és utána lakcímet kíván létesíteni egyszeri 1,5 millió forint összegű betelepülési hozzájárulást köteles megfizetni.

Nemrégen készült el a Csordahajtó út teljes felújítása is saját forrásból, mutatta nemrégen Kóbor Attila polgármester. Ezen az úton nincs lakcíme senkinek.

Lakcím 1,5 millió forint hozzájárulással

A döntés után Kóbor Attila polgármestert kérdeztük, mit remél az önkormányzat ettől a rendelettől.



– Az önkormányzat feladata a település fenntartása, továbbfejlesztése. 2013 óta az ötezer fő feletti, és 10 ezer fő alatti településeknek, mint Győrújbarát is, nagyon kevés lehetőségük van pályázni. Erre a sajnálatos tényre évek óta próbálom felhívni az illetékesek figyelmét. Főként önkormányzati forrásból újítottuk fel épületeinket, útjainkat, de van még tennivaló bőven. Gondolkodni kellett azon, hogyan tudjuk a bevételeinket növelni. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a falu lélekszámának növekedési ütemét egy kicsit csökkentsük, hogy az infrastruktúra fejlesztését a növekedéshez tudjuk igazítani. A falu bejelentett lakosainak száma évszázadokig 3 250 fő körül volt, most pedig már 9 ezer, de nyaranta meghaladja 10 ezret is, mert nagyon sokan kiköltöznek – sorolta a döntés okait a polgármester, aki azt is leszögezte, hogy számukra nem csak az a kérdés, hogy az ideköltözőkkel mi lesz. Nekik arra is tekintettel kell lenniük, hogy a már itt élőknek megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani. Ehhez pedig pénz kell, ezért vezették be a betelepülési hozzájárulást.

A főutak már rendben vannak, de a település egész területén van még munka bőven.

– Mi a lakcím létesítési engedély és a betelepülési hozzájáruláson kívül a legtöbbet a célzott szabályozásban gondolkodunk. Abban, hogy a zárt kertekben, külterületeken lévő kamrákban, zöldségtárolókban ne lakjanak, mert egy-két év ott lakás után aztán jelentkeznek, hogy már évek óta itt élnek, de nincs útjuk , közművük. Ezt mi nem tudjuk biztosítani, főleg akkor, amikor megközelíthetetlen helyen élnek. Az önkormányzatnak mindent meg kell tenni azért, hogy az itt élők életkörülményeit fenn tudjuk tartani, megfelelő legyen a bölcsődei, óvodai ellátás, a szociális gondoskodás, a kulturális és közösségi élet – jegyezte meg Kóbor Attila, aki azt is leszögezte, hogy bár a jogszabályi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy a zártkerteket felszabadítsák, a győrújbaráti testületnek ilyen szándéka nincs. Továbbra is szeretnék azokat zártkertként hagyni, nehogy meginduljon oda a tömegesen bejelentkezés.

A lakcím bejelentést nem érdemes megkerülni, mert jogellenes betelepülés esetén az önkormányzat kezdeményezi a lakcím törlését és közigazgatási bírság megfizetéséről dönthet a pénzügyi bizottság.

A törvény azonban alanyi mentességet biztosít, melyről a jegyző igazolást állít ki.

