Kutyaszépségverseny a kutyás családi napon – Szívhez szóló fotókon, és videón mutatjuk a legszebb pillanatokat

Népszerű ma kutyát tartani, vélekedett az idén áprilisban alakult Levéli Állatbarátok Egyesület elnöke, Szabó Ferenc. És megjegyezzük: nem csak tartani népszerű, hanem kutyás programon részt venni is. A fiatal egyesület első alkalommal szervezte meg Levélen a kutyás napot a RoBrend Kutyaiskolával.

Fotó: Kerekes István

Kutyaszépségverseny mellett bemutatók

– Az alapítás ötlete tavaly év végén született, az egyesületünket idén áprilisban jegyezték be. Hatvan tagot számolunk, köztük vannak támogatók és mintegy fele kutyatulajdonos. Elsősorban a kutyázás köt össze minket, de van köztünk, aki galambokat, macskákat vagy éppen hüllőket tart – sorolta Szabó Ferenc.

Mint elmondta, a közös hobby az alapja az egyesületnek, a szakmai hátteret a RoBrend Kutyaiskola adja: heti két alkalommal tartanak foglalkozásokat Levélen. Egyébként ízelítőt is nyújtottak munkájukból a rendezvény keretében.

