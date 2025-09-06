40 perce
Kutyaszépségverseny a kutyás családi napon – Szívhez szóló fotókon, és videón mutatjuk a legszebb pillanatokat
Hagyományteremtő szándékkal szervezett kutyás családi napot a hivatalosan idén alakult Levéli Állatbarátok Egyesülete a RoBrend Kutyaiskolával. A rendezvényen kutya szépségversenyt is szerveztek.
Népszerű ma kutyát tartani, vélekedett az idén áprilisban alakult Levéli Állatbarátok Egyesület elnöke, Szabó Ferenc. És megjegyezzük: nem csak tartani népszerű, hanem kutyás programon részt venni is. A fiatal egyesület első alkalommal szervezte meg Levélen a kutyás napot a RoBrend Kutyaiskolával.
Kutyaszépségverseny mellett bemutatók
– Az alapítás ötlete tavaly év végén született, az egyesületünket idén áprilisban jegyezték be. Hatvan tagot számolunk, köztük vannak támogatók és mintegy fele kutyatulajdonos. Elsősorban a kutyázás köt össze minket, de van köztünk, aki galambokat, macskákat vagy éppen hüllőket tart – sorolta Szabó Ferenc.
Mint elmondta, a közös hobby az alapja az egyesületnek, a szakmai hátteret a RoBrend Kutyaiskola adja: heti két alkalommal tartanak foglalkozásokat Levélen. Egyébként ízelítőt is nyújtottak munkájukból a rendezvény keretében.
Nézze meg képgalériánkban az indulókat, és kis kedvenceiket:
Kutyaszépségverseny a kutyás családi naponFotók: Kerekes István
Harmónia kutya és gazdi között
Szabó Ferenc arról is beszámolt, hogy hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a programot. Az egyesület tagjait is meglepte, hogy a tagságon kívül is milyen sokan érdeklődtek, hozták el kutyáikat. Kilenc kategóriában hirdettek szépségversenyt, a zsűri elé sorra a érkeztek a fiatal és idős, keverék és fajtatiszta négylábúak. A gazdik komolyan vették a versenyt: a megmérettetés előtt sűrű volt a zsűriben is helyet foglaló helyi kutyakozmetikus naptára.
– Fontos az összbenyomás, de figyeljük a gazda és a kutya közti harmóniát is – emelte ki a zsűriben szintén helyet kapó Vasenszki Győző, aki ugyancsak egyesületi tag.
A rendezvény keretében még volt coursing bemutató, behívás verseny és vadászkutyás bemutató is.
– Az egyesületünknek ez volt az első nagyobb rendezvénye, most mutatkoztunk be. Az állatok világnapja alkalmából szeretnénk állatsimogatót szervezni, háztáji állatokkal. Az iskola két tanára is tagunk, fontosnak tartjuk a felelős állattartásra való figyelemfelhívást a fiatalabb generációknak – tette még hozzá Szabó Ferenc, aki egy törpe és egy óriás schnauzer gazdája.