Lánccal húzta autójával a kutyáját egy kilóméteren át

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya azt közölte a távirati irodával, hogy egy férfi szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába. Az induláskor nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.

Nem hívott állatorvost a sérült állathoz, elpusztulhatott volna a kutya.

Fotó: Shutterstock

A kutya megsérült

A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára. Az eset következtében a kutya testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna - olvasható a közleményben.