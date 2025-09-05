szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Pénzbüntetést kapott

1 órája

Lánccal húzta autójával a kutyáját egy kilóméteren át

Címkék#kutya#kilóméter#gépjármű#lánc

Az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton az a 66 éves férfi, akit nem jogerősen 425 ezer forintos pénzbüntetésre ítélt a Kecskeméti Járásbíróság. Nem hívott állatorvost a sérült állathoz, elpusztulhatott volna a kutya.

Kisalföld.hu

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya azt közölte a távirati irodával, hogy egy férfi szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába. Az induláskor nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza. 

Nem hívott állatorvost a sérült állathoz, elpusztulhatott volna a kutya.
Fotó: Shutterstock

A kutya megsérült

A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára. Az eset következtében a kutya testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna - olvasható a közleményben.

 

