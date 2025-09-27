A tudomány játékos arca - Kutatók Éjszakája Sopronban - fotók

A talajvizsgálattól a látványos kémiai kísérleteken és drón bemutatón át egészen az interaktív gombakiállításig számos izgalmas élményben részesülhettek a vendégek. A Botanikus Kert éjszakai túrái, a Műemlékkönyvtár nyomozós játékai és a maker-barkácsolás világa egyaránt vonzotta a családokat és a fiatalokat. A Kutatók Éjszakája ismét bebizonyította, hogy a tudomány egyszerre hasznos, szórakoztató és minden korosztály számára élményt jelent.

Kutatók Éjszakája: Az érdeklődőket drónbemutató is várta a Soproni Egyetemen. Fotó: Rombai Péter\RepeszTech

A Soproni Egyetem programjai mellett a Soproni Széchenyi István Gimnázium is változatos és izgalmas tudományokkal, kísérletekkel várta a résztvevőket a Kutatók Éjszakáján.