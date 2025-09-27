szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tizenöt program

1 órája

A tudomány játékos arca - Kutatók Éjszakája Sopronban - fotók

Címkék#Kutatók Éjszaka#Soproni Egyetem#Sopron

Szeptember 26-án este sok érdeklődőt vonzott a Soproni Egyetem. Az intézmény 15 programmal várta a Kutatók Éjszakája látogatóit.

Kisalföld.hu

 A talajvizsgálattól a látványos kémiai kísérleteken és drón bemutatón át egészen az interaktív gombakiállításig számos izgalmas élményben részesülhettek a vendégek. A Botanikus Kert éjszakai túrái, a Műemlékkönyvtár nyomozós játékai és a maker-barkácsolás világa egyaránt vonzotta a családokat és a fiatalokat. A Kutatók Éjszakája ismét bebizonyította, hogy a tudomány egyszerre hasznos, szórakoztató és minden korosztály számára élményt jelent.

Kutatók Éjszakája
Kutatók Éjszakája: Az érdeklődőket drónbemutató is várta a Soproni Egyetemen. Fotó: Rombai Péter\RepeszTech

A Soproni Egyetem programjai mellett a Soproni Széchenyi István Gimnázium is változatos és izgalmas tudományokkal, kísérletekkel várta a résztvevőket a Kutatók Éjszakáján.

Kutatók Éjszakája Sopronban

Fotók: Rombai Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu