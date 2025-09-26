szeptember 26., péntek

Híd a műfajok és tájegységek között - irodalmi és művészeti fesztivál Agyagosszergényben

A harmadik alkalommal megrendezett „Szeptember végén…” irodalmi és művészeti fesztivál szeptember 28-ig várja az érdeklődőket az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében. A rendezvény célja, hogy a Rábaköz, a Kisalföld és a környező tájak sokszínű irodalmi és kulturális életét bemutassa, teret adva a helyi és a határon túli alkotóknak, zenészeknek és művészeknek.

Varga Henrietta

Az irodalmi és művészeti fesztivál mára a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményévé nőtte ki magát.

A  „Szeptember végén…” irodalmi és művészeti fesztivál mára a térség egyik legnagyobb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Fotó:Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

Kulturális fesztivál mindenkinek

- Korábban havonta találkoztunk egy olvasókörben, és egyszerűen túl sok ötlet született – mesélte Magyarász Eszter, a népfőiskola munkatársa. - Úgy éreztük, egyetlen est már nem elég arra, hogy megmutassuk, mennyire sokszínű az irodalmi és művészeti élet itt a környéken. Így született meg a fesztivál gondolata, amelynek a neve sem véletlen. Petőfi Sándor híres versét idézi, amely a költői múlt mellett a megújulás, a közösségi összetartozás szimbóluma is.

Sokszínű az irodalmi és művészeti élet a környéken. Fotó: Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

A szervezők az idei programkínálatot is úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja benne a maga örömét. A legkisebbeket népi babamama-foglalkoztató és mesekönyv bemutatók várják, a felnőttek irodalmi beszélgetéseken és koncerteken vehetnek részt, a művészetkedvelők pedig kiállításokon, kézműves foglalkozásokon mélyülhetnek el.

A kisgyerekes családok éppúgy otthon érezhetik magukat, mint az idősebbek. Fotó: Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

- A kisgyerekes családok éppúgy otthon érezhetik magukat nálunk, mint az idősebbek. Azt szerettük volna, hogy bárki, aki belép a fesztivál helyszíneire, találjon magának élményt. Pénteken Nagy László születésének századik évfordulója előtt tisztelgünk kerekasztal-beszélgetésekkel és a Sebő Együttes koncertjével. Szombaton két külön könyvbemutató várja a gyerekeket és a felnőtteket, este pedig filmzenei koncerttel készül egy szombathelyi fiatal zenekar. Vasárnap filmvetítés, Hegedűs Bori és édesapja népzenei koncertje, végül a Lajta Néptáncegyüttes János vitéz című táncjátéka teszi emlékezetessé a zárónapot - sorolta Eszter a színes programokat.

Az irodalom, a zene és a művészet otthonra talál a teepülésen. Fotó: Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

- Mi abban hiszünk, hogy a kultúra nemcsak a nagyvárosok privilégiuma, hiszen egy kicsi, ezer fős faluban ugyanúgy meg lehet teremteni azt a közeget, ahol az irodalom, a zene és a művészet otthonra talál. Sőt, itt talán még közvetlenebb, még bensőségesebb az élmény - mondta.
Az irodalmi fesztivál tehát olyan közösségi élmény, amely hidat épít generációk, műfajok és tájegységek között. Olyan ünnep, amely megmutatja: a Rábaköz is tele van tehetségekkel, értékekkel és történetekkel, amelyek csak arra várnak, hogy felfedezzük őket.

A színes és változatos programokat itt tekintheti meg.

 

