Papír nélkül

1 órája

Nagy terhet vesz le a Kréta – Győri szakember véleménye az igazolásokról

Már egy éve nem kell papír alapú orvosi igazolás. A Kréta és az EESZT összefésülése egy éve történt meg; ennek tapasztalatairól számolt be egy győri oktatási szakember.

Kisalföld.hu

A tavalyi év egyik újítása volt, hogy összekapcsolták a két rendszert, a Kréta és az EESZT (az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felületeit, vagyis az oktatás és az egészségügy platformjait. A két rendszert a TAJ-szám alapján kötötték össze, így nem kell hozzá sem ügyfélkapu, sem más azonosítási eljárás. Egyedül a tanulók TAJ-számát szükséges a Kréta rendszerben rögzíteni.

Orvosi igazolások a Kréta felületen: Horváth Péter számolt be tapasztalatairól
Orvosi igazolások a Kréta felületen: Horváth Péter számolt be tapasztalatairól
Fotó: Archív fotó/kisalfold.hu

A háziorvos vagy gyermekorvos által rögzített, és az iskolának megküldött elektronikus orvosi igazolást a távolmaradás hiteles igazolásának tekintik. A szülőnek nincs feladata az igazolások kezelésével.

Orvosi igazolás Kréta rendszerben

A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert kérdeztük a Kréta és a Classroom felületekről, amelyeket a 2025/26-os tanévben is rendszeresen használnak majd az oktatásban részt vevők.

– A Classroom a Google online oktatási platformja; több hasonló felülettel együtt a covid idején kapott nagy szerepet, amikor a jelenléti oktatásra kellett alternatívát találni – emlékezett vissza Horváth Péter, aki hozzátette, hogy a házi feladatok kiosztásában, beadásában és a tananyagmegosztásban kapott szerepet az oktatásban. – A magyar iskolák hivatalos elektronikus naplója, a Kréta, a fejlesztéseknek köszönhetően számos hasonló feladatot ellát. A kezdeti döcögős időszak után könnyen kezelhető és átlátható a platform. A tavalyi év egyik újdonsága, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kiállított orvosi igazolásokat a Kréta átveszi, így papíralapú megoldásra nincs szükség, és nagy terhet vesz le a pedagógusok, a szülők és a diákok válláról.

Ezt olvasta már?

Tanárhiány, a Nemzeti Alaptanterv próbatétele, digitális oktatás, iskolaőrök, teljesítményértékelés és sok más. Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatóját kértük összegzésre a 2024/25-ös tanévről. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy elolvassa a győri szakember gondolatait!

 

 

