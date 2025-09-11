Nagy terhet vesz le a Kréta – Győri szakember véleménye az igazolásokról

A tavalyi év egyik újítása volt, hogy összekapcsolták a két rendszert, a Kréta és az EESZT (az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felületeit, vagyis az oktatás és az egészségügy platformjait. A két rendszert a TAJ-szám alapján kötötték össze, így nem kell hozzá sem ügyfélkapu, sem más azonosítási eljárás. Egyedül a tanulók TAJ-számát szükséges a Kréta rendszerben rögzíteni.

Orvosi igazolások a Kréta felületen: Horváth Péter számolt be tapasztalatairól

Fotó: Archív fotó/kisalfold.hu

A háziorvos vagy gyermekorvos által rögzített, és az iskolának megküldött elektronikus orvosi igazolást a távolmaradás hiteles igazolásának tekintik. A szülőnek nincs feladata az igazolások kezelésével.

Orvosi igazolás Kréta rendszerben

A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert kérdeztük a Kréta és a Classroom felületekről, amelyeket a 2025/26-os tanévben is rendszeresen használnak majd az oktatásban részt vevők.

– A Classroom a Google online oktatási platformja; több hasonló felülettel együtt a covid idején kapott nagy szerepet, amikor a jelenléti oktatásra kellett alternatívát találni – emlékezett vissza Horváth Péter, aki hozzátette, hogy a házi feladatok kiosztásában, beadásában és a tananyagmegosztásban kapott szerepet az oktatásban. – A magyar iskolák hivatalos elektronikus naplója, a Kréta, a fejlesztéseknek köszönhetően számos hasonló feladatot ellát. A kezdeti döcögős időszak után könnyen kezelhető és átlátható a platform. A tavalyi év egyik újdonsága, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kiállított orvosi igazolásokat a Kréta átveszi, így papíralapú megoldásra nincs szükség, és nagy terhet vesz le a pedagógusok, a szülők és a diákok válláról.